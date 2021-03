Hérault - Distributions de kits d'hygiène : la Plate forme Humanitaire et de Solidarité de l'Hérault au service des plus fragilisés

Distributions de kits d'hygiène : la Plate forme Humanitaire et de Solidarité de l’Hérault au service des plus fragilisés

Chacun sait que l’hygiène est un facteur essentiel pour la santé, l’insertion sociale, l’estime de soi, le confort de vie...raison pour laquelle , la Plate forme Humanitaire et de Solidarité de l'Hérault (PHS 34) participe avec tous ses moyens à des actions locales régulières de distributions de kits d'hygiène auprès des publics les plus fragilisés et les plus démunis.

En partenariat avec ses partenaires locaux, la Table D'Anouk-Les Amoureux de la Vie et le Centre d'Hébergement d'Urgence pour sans-abris Coallia, la PHS 34 engage ainsi sa solidarité au service des populations vivant dans la rue en situation de grande précarité et vulnérables face au coronavirus , mais aussi au service des populations migrantes en situation de demandes d'Asile, isolées ou en familles, hébergées en Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile.

Notre solidarité se traduit par la distribution de kits d'hygiène de base auprès de l'ensemble de ces publics, ainsi que par des actions de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire , notamment auprès des enfants particulièrement affectés par cette problématique sanitaire.

Nous remercions chaleureusement, à cette occasion, notre généreux donateur LCB COSMETIQUES à Lavérune pour la précieuse donation de produits d'hygiène et de soins remise à la PHS 34 qui a largement contribué à la constitution de nos kits d'hygiène à destination des publics en très grande précarité.

Vous souhaitez nous soutenir par un don, un kit d'hygiène de base se compose de :

-savons

-shampoing

-gel douche

-dentifrice

-brosses à dents

-gants et serviettes en non tissés

-peigne

-gel hydroalcoolique

-protections périodiques

-couches

- kits rasage

Nous vivons une période où l’entraide et la solidarité sont absolument nécessaires,

Dr Jean-Michel Grangeon et toute l'équipe de la PHS 34

Contact :phs34@orange.fr