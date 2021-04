Villevieille - Vinum, le salon des vins du Terroir Sommières

Pour sa 15ème édition, les vignerons de l’AOC Languedoc-Sommières donnent rendez-vous au grand public lors du Salon Vinum qui se tiendra les 14 et 15 août 2021, dans le Parc du Château de Pondres. L’occasion de découvrir et déguster les vins de l’AOC Languedoc-Sommières, dans une ambiance chic et champêtre.

Vinum : le rendez-vous du Terroir Sommières

Au cœur de la saison estivale, l’ensemble des vignerons de l’AOC Languedoc-Sommières se donnent traditionnellement rendez-vous pour Vinum, salon d’échanges et de partage. Véritablement passionnés, ils ont à cœur de transmettre leur savoir-faire avec tous les amateurs de vin lors de dégustations commentées pour que chacun découvre une pépite, reparte avec une cuvée coup de cœur ou saisisse au mieux la complexité du terroir Sommières.

Vinum : le salon éco-responsable de l’AOC Languedoc

Si plus de 75% des vignerons de l’AOC Languedoc-Sommières sont en bio, Vinum incarne logiquement cette démarche durable. Aucune bouteille plastique, tri des déchets, stands et mobilier de l’espace restauration construits en bois par les vignerons, mise en valeur de la biodiversité avec la visite botanique du parc… Le Salon Vinum se veut éco-responsable et également, covid-compatible : toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place.

Lieu :

Château de Pondres

2, allée du Pigeonnier 30250 Villevieille