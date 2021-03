Hérault - Des robots subaquatiques inspectent le barrage du Salagou

Des robots subaquatiques inspectent le barrage du Salagou

Depuis sa création il y a 50 ans, le Salagou est surveillé de près et entretenu rigoureusement. Récemment, des robots subaquatiques ont examiné la partie sous-marine du barrage.

Jeudi 4 mars, le Département a utilisé des robots à caméra embarquée pour examiner la partie sous-marine du barrage du lac du Salagou. Ceci a pour but de vérifier l’absence de défaut du barrage. Le rôle de ces robots est d’examiner les vannes et vérifier l’étanchéité du revêtement. Cette opération a été l’occasion de se rendre compte de l’immense quantité d’eau retenue et des mesures de sécurité déployées par l’institution.

En parallèle, les images captées par les caméras des robots arrivent sur l’ordinateur des techniciens en temps réel, dans un camion-régie sur la crête du barrage. La fin de l’hiver est la période la plus propice pour réaliser cette opération car l’eau y est la plus claire. Des plongeurs ont toutefois nettoyé le parement avant l’intervention des robots pour permettre une meilleure visibilité.

Tout au long de l’année, les ingénieurs du Département surveillent l’état des barrages départementaux. Tout est prévu : un barragiste reste sur place 24h/24h, un système de sirènes et un automate d’appels permettent de prévenir de toute urgence. En 50 ans, aucun problème n’est survenu sur ce barrage entretenu par le Département.