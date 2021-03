Occitanie - Soutenir l'économie locale par de l'épargne populaire 

Soutenir l'économie locale par de l'épargne populaire : c'est possible avec « Epargne Occitanie », une première en France

La Région Occitanie, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Occitanie, l'entreprise régionale Wiseed et l'AREC, propose aux ménages de la région de mobiliser leur épargne afin de contribuer au financement de l'économie locale et des entreprises régionales pour créer de l'emploi. La plateforme « Epargne Occitanie » sera ouverte au grand public à compter du mois d'avril avec comme objectif une levée de fonds de 20 M€ sur les premières années de vie du projet.

« Plus que jamais, les Françaises et les Français ont envie de donner un sens à leurs achats, à leurs actes économiques, et aussi à leur épargne, au plus haut selon les estimations faites en fin d'année 2020. Pour les aider à soutenir l'économie réelle, à investir dans les entreprises et l'emploi près de chez eux, la Région Occitanie vient de créer le premier portail régional du financement participatif et citoyen. Unique en France, cette plateforme dont la Région sera actionnaire, va prochainement être lancée pour faire émerger une épargne populaire, solidaire et participative, au service des porteurs de projets occitans. » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie - Pyrénées / Méditerranée.

A travers « Epargne Occitanie », les entreprises vont bénéficier d'un accompagnement dans toutes les grandes étapes de leur développement sur différents types de projets industriels, technologiques ou immobiliers : financement de la transition écologique ou de la recherche et du développement, relocalisation, investissements, etc. Pour être éligibles, les entreprises doivent répondre aux critères suivants : avoir leur siège social, un établissement secondaire en région Occitanie ou un projet de relocalisation, des besoins de financement de 50 000€ à 8 M€ sur 7 ans maximum. Les financements interviendront sous forme d'augmentation de capital, de dette obligataire, en titres participatifs ou en dons.

Un comité de sélection sera mis en place avec des professionnels du financement participatif dont l'entreprise régionale Wiseed et la Région. Déjà près de 150 dossiers ont été déposés pour une demande de financement exprimée de 20 M€. Les projets sélectionnés bénéficieront non seulement d'une visibilité accrue grâce au portail régional mais également d'un « coup de pouce » financier. La Région interviendra, au cas par cas, en complément des fonds levés auprès des particuliers.

La plateforme proposera du don, du prêt ou du capital investissement. La rémunération sera propre à chaque projet en fonction de la maturité, du risque et de la typologie d'investissement. Les investisseurs pourront allouer une partie de leur épargne au dispositif Epargne Occitanie dès 100 €. Il pourra s'agir de personnes physiques ou de personnes morales, domiciliées en Occitanie ou sur d'autres territoires nationaux ou internationaux.

+ d'infos sur : https://epargneoccitanie.fr/