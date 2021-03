Montpellier - 200 tonnes de CO2 économisées

200 tonnes de CO2 économisées, labellisation EnVol et certification Bureau Veritas : Ecomatelas

Après une deuxième année d’activité et une croissance à deux chiffres, l’entreprise de reconditionnement de matelas Ecomatelas (34) affirme ses ambitions éco-responsables à travers un bilan carbone impressionnant, sa labellisation EnVol pour son engagement environnemental et la certification Bureau Veritas pour son procédé de désinfection et de reconditionnement des matelas.



8 000 matelas reconditionnés = 200 tonnes équivalent carbone économisées

L’étude de l’ADEME sur l’évaluation du poids carbone de produits de consommation et des biens d’équipement a permis à Ecomatelas de modéliser son bilan carbone en 2020. Avec 8 000 matelas reconditionnés l’année dernière, l’entreprise héraultaise a ainsi permis d’économiser 200 tonnes équivalent carbone pour la « non-production » de ces matelas.

Le Label EnVol décerné à Ecomatelas pour son engagement pour l’environnement

Le Label EnVol représente l’engagement volontaire de l’entreprise pour l’environnement : il s’agit là du premier volet vers la certification ISO 14000. Grâce à un cahier des charges sur 5 ans, le Cabinet LUCIE a ainsi accompagné Ecomatelas en définissant un plan d’action permettant de réduire son empreinte carbone : gestion des déchets, usage optimisé de l’eau et de l’électricité, formation des salariés aux éco-gestes, transport du dernier km… Autant d’actions engageant Ecomatelas sur la voie d’une responsabilité environnementale certifiée.

L’Attestation Bureau Veritas pour son procédé de désinfection et de reconditionnement des matelas

Le 27 janvier dernier, Bureau Veritas a remis la conclusion de son audit et a attesté que « le procédé de désinfection et de reconditionnement est conforme aux spécifications qualité (ISO 9001) attendues. »



Ce contrôle du procédé de reconditionnement (retaille du matelas, recolle, désinfection, rhabillage, vente…), demandé par Ecomatelas, atteste ainsi que son procédé de désinfection écologique est réellement efficace (les matelas sont mis en étuve par 10 pendant 30 à 45 minutes à 100 °C).