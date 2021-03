Marvejols - La Communauté de Communes du Gévaudan lance sa plateforme de e-commerce : Gévaudan achats

La Communauté de Communes du Gévaudan, engagée pour soutenir l’économie locale, crée une plateforme de e-commerce, accessible en ligne dès le 26 mars.

Pour faire face à la crise sanitaire et économique, la Communauté de Communes du Gévaudan innove en déployant une plateforme numérique locale : www.gevaudan-achats.fr, véritable vitrine pour les artisans, commerçants et producteurs locaux.

Nommée Gévaudan achats, cette plateforme, actuellement en première phase de développement, regroupe sur un même site Internet, toutes les informations relatives aux professionnels du territoire : présentation de l’activité, coordonnées, horaires d’ouverture…

Ainsi, ce sont plus de 200 artisans, commerçants et producteurs, qui peuvent désormais valoriser leurs produits et savoir-faire sur le web.

Une plateforme pour aider les acteurs du territoire à s’adapter au contexte actuel

La Communauté de Communes du Gévaudan, dans le cadre de sa compétence pour le développement économique, mène une politique volontariste en faveur de l’économie et de l’emploi dans tous les secteurs d’activité (industrie, artisanat, commerce, services, tourisme…).

Différents dispositifs, tels que l’aide à l’immobilier d’entreprise et touristique ou les boutiques à l’essai sont d’ores et déjà mis en œuvre, et rencontrent un réel succès.

Pour aller plus loin et être au plus proche des acteurs du territoire, la Communauté de Communes a souhaité offrir aux commerçants, artisans et producteurs locaux un nouveau service, entièrement gratuit, leur permettant de promouvoir leurs produits et/ou services. Mobilisée pour le « consommer local », la Communauté de Communes entend, via cette plateforme digitale :

répondre aux besoins des consommateurs, en facilitant leurs achats et en leur permettant de trouver des produits locaux et de rentrer directement en contact avec les professionnels du territoire

affirmer son soutien aux artisans, commerçants et producteurs locaux, en valorisant leur travail, en les encourageant dans leur transformation numérique et en renforçant leur présence sur le net, face aux géants de la vente en ligne.

Cette solution 100% locale vise donc à créer une émulation, affirmer les liens entre acheteurs et vendeurs et mettre en réseau l’ensemble des acteurs économiques du territoire.

La plateforme Gévaudan achats, mise en œuvre par les services de la Communauté de Communes, avec l’appui technique de l’Office de Tourisme du Commerce et de la Culture Gévaudan Destination, répond à une demande des habitants, qui ont dû changer leur mode de consommation, et aux acteurs économiques, qui ont dû adapter leur offre aux confinements et couvre-feux successifs. Elle permet également de fédérer l’ensemble des socio-professionnels autour de la promotion du territoire et ainsi de favoriser son attractivité.

Gévaudan achats, nouvel outil local, offre donc aux acteurs économiques une visibilité sur Internet et permet aux habitants de retrouver, sur un seul et même site, tous les commerçants, artisans et producteurs du territoire, grâce à une plateforme simple d’utilisation et exhaustive.

En se rendant sur www.gevaudan-achats.fr, l’internaute accède à la page dédiée à chaque professionnel, grâce à un menu déroulant ou une carte interactive. Des liens vers les sites Internet, marchands ou non, des professionnels permettent en quelques clics, d’accéder à leur catalogue et d’effectuer ses achats.

Une plateforme numérique mise en œuvre localement

A l’aube du second confinement, les sociétés lozériennes Num’n Prod et Multi Web 48 ont imaginé une solution informatique pour permettre aux acteurs économiques du département de monter en compétences numériques et de se lancer dans le click & collect. Les professionnels du territoire ont donc pu créer leur propre site de e-commerce, recensé et valorisé sur la plateforme Gévaudan achats.

Ce travail a été réalisé en partenariat avec d’autres prestataires locaux : Le Studio de la Bête pour la charte graphique et GetCass pour l’hébergement.

Une plateforme évolutive

La plateforme mise en ligne aujourd’hui est une première étape vers la mise en œuvre d’une réelle solution de e-commerce.

A court terme, l’objectif est d’inciter l’ensemble des professionnels du territoire à créer leur site Internet marchand, pour que leur catalogue puisse être repris sur la plateforme communautaire. Elodie Rodier, à l’Office de Tourisme du Commerce et de la Culture est mobilisée aux côtés des professionnels pour les accompagner dans leurs démarches : 04 66 32 02 14 ou accueil@gevaudan-authentique.com.

A moyen terme, et avec l’arrivée d’un manager de commerce recruté par la collectivité, les habitants de la Communauté de Communes pourront effectuer, sur un seul et même site : www.gevaudan-achats.fr, leurs achats chez l’ensemble des partenaires référencés.

La Communauté de Communes du Gévaudan devrait, dans le cadre de sa labellisation « Petites Villes de demain », recevoir une subvention de l’Etat pour le déploiement de la plateforme de e-commerce Gévaudan achats.