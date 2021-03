Occitanie - Coronavirus: de nouveaux patients sont accueillis cette semaine en Occitanie

Coronavirus: de nouveaux patients des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont accueillis cette semaine en Occitanie

Dans le cadre de la solidarité nationale entre établissements hospitaliers, des opérations de transferts de patients se poursuivent cette semaine à destination des services de réanimation de notre région.

Ces transferts s’organisent depuis différents centres hospitaliers des régions Ile-De-France et surtout de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une vingtaine de patients attendus en Occitanie cette semaine

Au total, une vingtaine de patients devraient être pris en charge cette semaine dans différents établissements hospitaliers publics et privés en Occitanie. Au regard des spécificités médicales de chacun de ces transferts, ces opérations ne sont confirmées qu’en dernière minute.

Deux premiers patients ont été pris en charge ce lundi par les équipes soignantes des Centres hospitaliers de Tarbes et de Cahors, en provenance du Centre hospitalier de Melun en Ile-de-France, avec l’appui des équipes du SAMU 31.

Dès ce mardi, 6 autres patients sont annoncés en provenance de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis Nice, 3 patients doivent être transférés vers Toulouse, pour une prise en charge par le CHU Rangueil, le Centre hospitalier d’Auch et la Clinique de l’Union. Le même jour à l’Est de la région, 3 patients en provenance d’Aix-en-Provence, de Fréjus et d’Avignon seront pris en charge par des cliniques de l’agglomération de Montpellier (Clinique du Millénaire, Clinique du Parc et Clinique St Jean).

Une mobilisation solidaire de nos établissements de santé

Dans ce contexte très évolutif et alors que de nombreux patients sont encore hospitalisés dans les établissements de notre région, l’ARS Occitanie a demandé à chaque établissement hospitalier de renforcer ses capacités de prise en charge des patients COVID, en hospitalisation conventionnelle et en soins critiques. Dans l’ensemble de la région, le déclenchement du niveau 4 de la stratégie régionale d’adaptation de l’offre de soins permet d’augmenter les capacités d’accueil en réanimation et de déprogrammer une

partie des activités de soins pour mobiliser les équipements et les équipes soignantes dans la prise en charge de ces patients en réanimation.

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’ARS Occitanie, tiennent une nouvelle fois à saluer l’engagement des équipes soignantes des établissements hospitaliers publics et privés d’Occitanie, qui font preuve d’une solidarité exemplaire dans l’appui aux régions les plus lourdement touchées par l’épidémie de COVID-19.