France - BlaBlaCar redémarre ses lignes de bus

Après les avoir suspendues début novembre, BlaBlaCar rouvre aujourd’hui les réservations de billets de bus pour des trajets à partir du 31 mars. Disponibles sur l’application BlaBlaCar, bus et covoiturage sont prêts à répondre à la forte reprise des voyages qui s’amorce déjà, et devrait se confirmer dans les prochains mois.

Les bus BlaBlaCar sont de retour

Les bus BlaBlaCar recommenceront à circuler sur les routes de France à partir du 31 mars. BlaBlaCar avait annoncé en novembre dernier que son réseau de bus serait suspendu pour la période hivernale afin de pouvoir revenir au moment où la demande des voyageurs redeviendrait plus forte.

Le réseau sera redéployé rapidement, en commençant par les 100 destinations françaises les plus fréquentées dès le mois d’avril (+60 % par rapport à la reprise pour l'été 2020), puis en ajoutant des liaisons supplémentaires en fonction de la demande. Les lignes transfrontalières seront relancées au cas par cas, selon la situation sanitaire et réglementaire de chaque pays.

Les réservations pour les trajets en bus sont disponibles dès aujourd’hui sur l’application BlaBlaCar, aux côtés des trajets en covoiturage.

Des prix attractifs et des conditions d’échanges souples pour le week-end de Pâques

A quelques semaines du week-end de Pâques et des vacances de printemps durant lesquelles des millions de Français prévoient de se déplacer à nouveau, le bus et le covoiturage sur BlaBlaCar offrent des prix bas et des conditions d’échange souples. En bus par exemple, les passagers peuvent modifier leur réservation sans frais jusqu’à 30 minutes avant le départ.

« Nous sommes convaincus que les Français sont impatients de voyager pour se retrouver. L’important rebond connu l’été dernier après le premier confinement et la croissance de 20 % de notre activité de covoiturage cette semaine* portent à croire que la reprise des déplacements en bus et en covoiturage sera d’autant plus forte dans les prochains mois. Alors que le contexte devient plus favorable, nous sommes prêts à accueillir sereinement ces nombreux voyageurs et affichons des ambitions fortes pour le développement de nos bus en France » commente Nicolas Brusson, co-fondateur et CEO de BlaBlaCar.

Des Bus nommés BlaBlaCar

Précédemment appelés BlaBlaBus, les bus opérés par BlaBlaCar sont désormais nommés BlaBlaCar eux aussi. A l’occasion du redémarrage de son réseau de bus, la plateforme simplifie ainsi la lisibilité de son offre pour les voyageurs : que ce soit en covoiturage ou en bus, ils voyagent avec BlaBlaCar et réservent leurs trajets sur l’application du même nom. Cette transition de marque, qui ne change en rien le fonctionnement des bus, est déjà visible lors de la réservation en ligne et est en cours sur les véhicules.

Des mesures sanitaires strictes

En bus comme en covoiturage, les passagers et le conducteur doivent porter un masque et respecter les gestes barrières. Tous les bus seront équipés de gel hydroalcoolique et désinfectés quotidiennement. Le covoiturage quant à lui a été plébiscité par les passagers depuis le début de la crise car il minimise le nombre de personnes avec qui l’on est en contact tout au long du trajet. BlaBlaCar offre ainsi deux moyens de transport sûrs et abordables sur tout le territoire pour permettre aux voyageurs de reprendre la route en toute sérénité.