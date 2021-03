Occitanie - Communiqué de la coordination des collectifs de Ensemble ! en Occitanie

Communiqué de la coordination des collectifs de Ensemble ! en Occitanie

Le mouvement Ensemble en Occitanie est actuellement en débat pour définir sa position définitive pour les prochaine élections régionales.

Notre objectif est de battre la droite et l'extrême-droite tout en réorientant les politiques régionales.

En effet, Ensemble ! estime que le bilan de la majorité sortante, s'il présente des points positifs, n'est pas à la hauteur du point de vue des mesures indispensables pour faire face aux graves crises sociales, écologiques, démocratiques de l'heure.

C'est pourquoi, nous ne nous engagerons pas dans le soutien au premier tour à la liste PS/PCF/PRG qui se situe dans la continuité de l'action menée par Carole Delga et sa majorité sortante.

Cependant, la configuration actuelle avec trois listes à gauche n'est pas satisfaisante. A la lecture des documents de pré-campagne, Ensemble ! constate de larges convergences entre la liste lancée par EELV et menée par Antoine Maurice et la liste Occitanie populaire menée par Manuel Bompard et Myriam Martin.

Nous en appelons à la fusion immédiate de ces deux listes pour donner force et crédit à une véritable alternative de gauche et écologiste dans notre région.

Il est encore temps !

Ensemble ! 34 mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire