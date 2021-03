Hérault - L'Hérault poursuit l'accélération de la vaccination ce week-end !

COVID-19 : LE DÉPARTEMENT DE HÉRAULT POURSUIT LA STRATÉGIE D’ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION CE WEEK-END

La semaine dernière a été marquée par le renforcement du déploiement de la vaccination au niveau national.

Le département de l’Hérault poursuit cet effort et renforce encore son dispositif vaccinal ce week-end.

Ainsi, en plus des centres de vaccination déjà ouverts le week-end, et des rendez-vous nouvellement disponibles pour la semaine du 15 mars dans tous les centres de vaccination, des créneaux supplémentaires de vaccination sont proposés pour ce week-end aux personnes éligibles au vaccin Pfizer/BioNTech (personnes âgées de 75 ans et personnes vulnérables à très haut risque dont la liste est disponible en suivant le lien https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires) dans les sites suivants :

Béziers : Centre de vaccination COVID-19 de la ville de Béziers

Salle Zinga Zanga – Sapeurs-pompiers de l’Hérault/SDIS34

Traverse de Colombiers

34500 Béziers

Sur rendez-vous : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/beziers/centre-de-vaccination-publiques-de-la-ville-de-beziers

Vailhauquès : Centre de Vaccination du SDIS34 – Sapeurs-Pompiers de l'Hérault

150 Rue Super Nova 1987, 34570 Vailhauquès

Sur rendez-vous : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/vailhauques/centre-de-vaccination-covid-de-vailhauques