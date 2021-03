Montpellier - Le Président de la FHF Occitanie salue l'effort fait par l'Etat dans le cadre du Ségur de la Santé

Un communiqué du Président de la FHF Occitanie saluant l’effort fait par l’Etat dans le cadre du Ségur de la Santé pour Relancer les Investissements en Santé.

Michaël DELAFOSSE, Président de la FHF Occitanie, salue l’effort fait par l’Etat dans le cadre du Ségur de la Santé pour Relancer les Investissements en Santé et se réjouit de la confirmation par le Premier Ministre Jean Castex d’une enveloppe de plus d’1 milliard 200 millions d’euros pour l’Occitanie dès 2021.

La FHF Occitanie se tient prête à travailler, avec les services de l’Etat, à la répartition de ces crédits sur les projets d’investissement en région. Les choix à faire sont stratégiques, qui plus est en cette période de crise sanitaire. L’hôpital public, qui a pris en charge près de 85% des patients hospitalisés pour COVID, a montré toute son agilité, toute sa capacité à faire face pour protéger au mieux les Français.

« Nous devons œuvrer collectivement pour réussir ce rendez-vous historique. En ces temps de transformation profonde de notre système de santé, l’hospitalisation publique doit relever de nombreux défis pour conforter sa place. Elle doit les aborder avec confiance et ses atouts sont nombreux. Dans les discussions qui vont être menées, je défendrai la singularité et l'identité propres au secteur sanitaire, pour que les choix faits confortent l’hôpital public et son rôle incontournable dans la cohésion sociale et territoriale ainsi que dans la protection de nos concitoyens », souligne Michaël Delafosse.