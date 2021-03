Nîmes - Nîmes Métropole accueille l'Assemblée des Communautés de France

Nîmes Métropole accueille l’Assemblée des Communautés de France (ADCF) : « Nous avons besoin de cohérence dans le fléchage des investissements du plan de relance »

Jeudi 11 mars 2021 - Nîmes. Franck Proust, président de Nîmes Métropole a accueilli ce jeudi Sébastien Martin, président de l’Assemblée des Communautés de France (ADCF). Un temps d’échanges partagé avec d’autres intercommunalités du Gard, qui ont pu exposer leurs fiertés et les défis à relever sur leur territoire, notamment en matière de fiscalité et de préventions des inondations. L’occasion également pour le nouveau président de l’ADCF de confier une mission à Franck Proust : la mobilisation des fonds européens par les intercommunalités dans le cadre du plan de relance.

Président du Grand Chalon, élu depuis novembre 2020 à la présidence de l’ADCF, Sébastien Martin a entrepris un tour de France pour rencontrer les agglomérations et communautés de communes telles que Nîmes Métropole, notre agglomération étant sa première étape en Occitanie.

Regroupant près de 1.000 intercommunalités – dites « établissements publics de coopération intercommunale » (EPCI) – dont 115 en Occitanie, l’association a pour objectif de promouvoir la coopération intercommunale et le dialogue territorial, comme cela a été rappelé devant les présidents présents venus du Gard Rhodanien, d’Uzès, du Pont du Gard, de Beaucaire Terre d’Argence ou du Rhôny-Vistre-Vidourle.

« Comment vont les agglomérations françaises ? ». Tous partagent l’interrogation du président de Nîmes Métropole, qui défend les spécificités territoriales du Gard où certaines agglomérations ou communautés de communes sont en grande difficulté, devant faire face à des obligations ou des investissements difficiles à porter sans accompagnement, d’autant plus en cette période de crise sanitaire.

Parmi les sujets évoqués lors de cette rencontre :

- les investissements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi), très importants dans notre département,

- la fiscalité des EPCI (Teom et Gemapi), essentielle car corrélée aux premiers,

- les traditions taurines menacées par la Covid-19,

- le mode d’élection des présidents d’EPCI et la réindustrialisation des territoires.



Sans oublier le sujet au cœur des actions de l’ADCF en ce moment : les contrats et accords-cadres de relance et de transition écologique dans les territoires. « Nous voulons être les facilitateurs de la relance », souligne Sébastien Martin, qui porte la signature d’une convention spéciale avec l’Etat d’ici fin mars 2021.

Un plan de relance qui mobilise des fonds européens, d’où la lettre de mission remise ce jour au président de Nîmes Métropole, relative à la mobilisation des fonds européens par les intercommunalités. Une mission adéquate selon le président de l’ADCF, sachant que Franck Proust est déjà représentant de l’Association des maires de France (AMF) au Comité européen des Régions (CdR)

Ce dernier de conclure : « On compte sur toi pour entretenir et développer cette courroie de transmission entre les territoires et l’Etat pour faire remonter la réalité, le quotidien de nos concitoyens. Nous avons besoin de cohérence dans le fléchage des investissements afin qu’ils soient les efficaces possibles ».

Présents ce jour :