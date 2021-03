Lunel - Des œuvres du musée Médard au cœur du projet « Le Musée dans la rue »

Des œuvres du musée Médard au cœur du projet « Le Musée dans la rue »

L’association montpelliéraine LineUP, soutenue par la DRAC et la DDCS, s’associe au musée Médard de Lunel et au collège Frédéric Mistral afin de mettre en place le projet « Le Musée dans la rue », de mars à avril 2021.

C’est un joli projet pédagogique et artistique qui a débuté hier au collège Frédéric Mistral. Les élèves de la 4°5 recevaient la visite de Claire et Thibault, médiateurs au musée Médard. Ces derniers étaient venus leur présenter une sélection d’œuvres et d’auteurs issus des riches collections de Louis Médard.

Cette sélection servira de bases de travail au projet « Le musée dans la rue ».

Ce projet a pour objectif d’amener l’art urbain à la rencontre des publics, de déployer des œuvres dans des espaces non dédiés en territoire Politique de la Ville et d’encourager la création artistique des élèves en réalisant des œuvres à la manière d’un street-artiste. Ce sont donc les collégiens de Mistral et l’artiste

No Luck qui seront les acteurs du projet lunellois.

Dans un premier temps, les collégiens devront, parmi un large choix, choisir 8 œuvres issus des collections du musée Médard. Cette présélection, exposée à différents endroits de l’établissement, sera soumise au vote de l’ensemble des collégiens : au final, l’œuvre choisie sera la base de travail de réinterprétation de No Luck.

S’il travaillera en parallèle sur sa propre œuvre, le street-artiste viendra également à la rencontre des collégiens. Ainsi, les élèves de la 4°5 seront, le temps d’un atelier, des street-artistes en herbe. Ils imagineront et fabriqueront des reliques à la manière de No Luck et leurs œuvres seront ensuite exposées en extérieur aux abords du musée et du collège.

Le 12 avril prochain, No Luck dévoilera aux élèves, aux professeurs et aux partenaires du projet sa propre création qui sera exposée plus tard au musée Médard.

Pour l’heure, les élèves de la 4°5 étaient tout à leur rôle de jury. L’équipe du musée Médard avait choisi des auteurs et des œuvres en rapport avec l’écriture : Jean Midolle pour son travail sur les abécédaires et la calligraphie, l’atelier de relieur Simier pour leurs fers à dorer, Antoine Court de Gébelin pour son travail sur l'étude des langues, des images et des mythes, Pierre Abélard, philosophe et théologien qui s’intéressa en particulier au problème du langage dans les Gloses sur Porphyre et enfin, les Commentaires de Radulphi de Longo Campo, manuscrit du XIVe siècle.

Une sélection qui fait place autant au côté visuel de l’écriture qu’à son côté symbolique. Les élèves ont donc effectué une présélection de 8 œuvres. Du 22 au 29 mars prochains, ces dernières seront exposées sur les murs du collège, grâce aux

collages réalisés par l’association LineUP. L’ensemble des collégiens pourra donc choisir son œuvre préférée et voter via le logiciel Pronote.

Restera alors à l’artiste No Luck de laisser exprimer tout son talent sur l’œuvre choisie... Le résultat sera visible en avril prochain. En ces temps difficiles où tous les lieux de spectacle et musées sont fermés au public et aux scolaires, ce type de projet est une belle manière de continuer à faire vivre la culture, de la réinventer et de la partager.