Argeles-sur-Mer - Optical center s'installe à Argelès-sur-Mer

Optical center s'installe à Argelès-sur-Mer

Début mars, Virgile GARRIDO, opticien, a ouvert les portes de son 17 ème magasin sous l’enseigne Optical Center, rue des Hérons - Lieu Dit La Grone à Argelès-sur-Mer.

Les services couvrent l’optique lunetterie, l’audioprothèse, l’optométrie, … Des dépistages gratuits de la vue ou de l’audition sont également proposés. Ses autres boutiques sont situées à Bourges, Perpignan, Cabestany, Narbonne, Carcassonne, Montluçon, Moulins, Vierzon, Guéret, Le poinçonnet, Beziers, Saint-germain-du-puy, Balaruc-le-vieux, Rivesaltes.

Un service mobile est également déployé sur demande. L'OC Mobile, un véhicule équipé d’un matériel de haute technologie et accessible aux Personnes à Mobilité Réduites, réalise in situ des examens de vue et bilans auditifs dans un confort optimal pour le patient. En plus des rendez-vous à domicile, des journées sont organisées auprès des maisons de retraite, EHPAD, mairies et communes, comités d’entreprises et associations.

Virgile GARRIDO est franchisé du groupe Optical Center, N°1 de l’optique et de l’audition en France en termes de chiffre d’affaires et de nombre de clients servis.

Plus d'informations : 04 48 07 06 06 - Optical Center, rue des Hérons - Lieu Dit La Grone, Argelès-sur-Mer.