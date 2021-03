Montpellier - Ramassage de déchets abandonnés.

Ramassage de déchets abandonnés

Dimanche 14 mars : le Comité de Quartier Port Marianne et l'association Sentinelles de Rivières invitent toutes les bonnes volontés à un nouveau ramassage de déchets abandonnés (et particulièrement les mégots) entre le Lez, le bassin Jacques Coeur et le parc Charpak.

Deux autres associations nous rejoindront :

la CLCV de Montpellier dans le cadre de la Journée mondiale des droits du consommateur ayant pour thème cette année la lutte contre la pollution due au plastique

Héritage : une association d'étudiants montpelliérains, en 2ème année de licence de Gestion. Leur association a pour objet "valoriser le patrimoine naturel".

L'accueil s'étalera entre 9h30 et 10h30, afin d'éviter tout regroupement, devant le pavillon Jean Nouvel : le local noir présentant la maquette du quartier.

Pensez à venir avec masque et gants. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte et les consignes sanitaires respectées : distances, pas de groupe de plus de 6 personnes.

Fin de l'opération pour midi au plus tard. contact@sdr34.fr ou 06 87 79 85 81.