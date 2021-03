Perpignan - Le Pôle Action Média dévoile sa nouvelle Maison des Startups

Vendredi 5 mars, le Sous-Préfet à la Relance est venu découvrir la Maison des Startups récemment ouverte par le Pôle Action Média, accompagné par le nouvel exécutif de Perpignan Méditerranée Métropole. Le groupement de 70 entreprises créatives et numériques va tripler sa capacité d’accueil d’ici l’été avec la livraison de la Cité Digitale du Soler.



C’est toute une délégation qui est venue à la découverte des startups et entreprises créatives hébergées par le Pôle Action Média sur la commune du Soler : Thibault Félix, Sous-Préfet à la Relance, François Calvet, Sénateur des Pyrénées-Orientales, Robert Vila, Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Alain Ferrand, 1er Vice-Président et Président de Pyrénées Méditerranée Invest, Nicolas Barthe, Vice-Président et Maire de Toulouges, Armelle Revel-Fourcade Vice-Présidente et Maire du Soler et Olivier Colpaert, 1er Adjoint du Soler.



Située à deux pas de la Pépinière d’Entreprises Créatives et Numériques ouverte en 2015, la nouvelle Maison des Startups ouverte en décembre peut déjà se targuer d’afficher complet. Avec de nouvelles startups en provenance de Toulouse et de Barcelone, cela portera à 15 le nombre d’entreprises hébergées au Soler.



Les équipes d’accompagnement du Pôle Action Média y ont également pris leurs quartiers avec les derniers arrivés : Playcurious (Jeux vidéos à vocation pédagogique et scientifique), Stravvel (Voyages virtuels en temps réel) et Umoove (Applications et solutions cloud pour les entrepreneurs et indépendants).

Le PAM en chiffres :

- 2011 : labellisation par la DATAR en tant que Grappe d’Entreprises

- Un cluster eurorégional de 70 entreprises adhérentes, dont 30 startups

- 37 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé

- 350 emplois

- 1 espace de coworking transfrontalier à Barcelone

- 2 pépinières d’entreprises

- Organisateur depuis 2015 du Startup Weekend Perpignan

- Plus de 15 petits-déjeuners d'information et webinaires par an

- 15 entreprises hébergées, dont des startups de Paris, Toulouse et Barcelone

- 45 personnes travaillant sur la commune du Soler

La Cité Digitale du Soler, projet phare de 2021 :



2021 verra la création d’un véritable quartier dédié aux industries créatives et numériques dans l'agglomération de Perpignan : la Cité Digitale du Soler.



Plus de 12 000 m2 utiles, un projet porté et co-financé par les tous les acteurs publics : l'UE, l'Etat, la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales, Perpignan Méditerranée Métropole et la commune du Soler (investisseur majoritaire et propriétaire des locaux).



La Cité Digitale comprendra notamment :



- Le nouveau campus de l'Idem Creative Arts School et son CFA transfrontalier des industries créatives et numériques

- L’Ecole Régionale du Numérique : une formation au développement informatique diplomante et gratuite, ouverte à tous sans condition de diplôme

- La Pépinière d'Entreprises et la Maison des Startups du Pôle Action Média

- Deux nouveaux Hôtels d'Entreprises

- Des plateaux et studios audiovisuels mutualisés, un MediaLab etc.