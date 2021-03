Mende - Le Tipaza, restaurant de la générosité

Le Tipaza, restaurant de la générosité.

Jeudi dernier, la famille Mebirouk gérant du restaurant Le Tipaza en partenariat avec La ville de Mende ont offert 235 repas aux étudiants Mendois.

La solidarité n’est plus à prouver chez Hacène, le patron du Tipaza. Déjà, lors du premier confinement, ce dernier offrait des repas au personnel soignant de l’hôpital de Mende. Qui a besoin, trouvera Hacène et ses fils Jawad et Yanis sur son chemin ! La famille réagit directement à l’appel de détresse des étudiants : Un couscous royal offert sur présentation de la carte étudiant ! L’association des Turcs répondent aussi à l’appel du restaurateur et confectionnent des desserts, les jeunes de Fontanilles viennent quant à eux prêter main forte pour la distribution.

Le soleil était au rendez-vous pour cette distribution jeudi 4 mars, entre 16H et 18H sur la place Voltera, comme un clin d’œil à la beauté du geste. Les nombreux étudiants, venus masqués, dans le respect des gestes barrières, patientaient sagement pendant que la famille Mebirouk s’afférait en cuisine peaufinant les dernier détails. Heureux de donner et de recevoir, ce fut avant tout un moment de convivialité et de partage qui se dessinait sur tous les visages.