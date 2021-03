Montpellier - Exposition "Littoral" de l'artiste Pablo - G

L'Atelier Capifrance Foch Montpellier est heureux d'exposer, du 1er au 22 avril, les oeuvres de l'artiste Pablo - G.

Avec la collection "Littoral" une connexion particulière se produit. La proximité territoriale du thème fait appel à nos sensations partagées, par l’exploration de couleurs, de lumières, de cadrages, de collages et de superpositions dynamiques.

Chaque image présentée est ainsi suggérée. Une situation suspendue dans le temps et l’espace invite le spectateur à l'imagination, il y projettera tous ces sens pour raconter une histoire qui lui est propre et qui sera unique pour chacun.

Fort de son parcours artistique cultivé depuis toujours, c'est en qualité de peintre digital que Pablo Garcia alias Pablo - G nous fait découvrir son univers. Il le développe à travers la technique du digital painting ou peinture digitale. Ici l'outil informatique est utilisé comme de la véritable peinture appliquée sur une toile. La matérialité de ce procédé associée à une impression Plexiglass de qualité supérieure permet d'explorer à chaque illustration de nouvelles perspectives dans la représentation. Le champ des possibles est infini.

Issu d’un cursus en Arts Appliqués à Nîmes, puis à l’École Nationale d'Architecture de Montpellier en passant par une année Master à l’École Nationale d'Architecture et des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles, Il est diplômé Architecte de l'ENSA Montpellier en 2010 et travaille en agence d'architecture la même année.

Contact et Infos : Atelier Capifrance Foch Montpellier 15 rue Foch 34000 Montpellier.

L'exposition sera ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h.