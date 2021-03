Occitanie - La Ligue Occitanie de Rugby et Société Générale renouvellent leur partenariat jusqu'en 2024 !

La Ligue Occitanie de Rugby et Société Générale renouvellent leur partenariat jusqu’en 2024 !

Partenaire depuis sa création en Juillet 2018, la Ligue Occitanie de rugby est heureuse de vous annoncer le renouvellement du partenariat avec Société Générale jusqu’en 2024, soit quatre saisons sportives.

Société Générale décline ainsi localement son partenariat national avec la Fédération Française de Rugby (FFR) en soutenant les 13 Ligues Régionales en France métropolitaine. L’objectif est de favoriser le développement du rugby, et notamment la pratique du Rugby à 7, en région, tout en permettant la réalisation de projets au profit des Comités Départementaux, des clubs et de leurs licenciés.

A ce titre, la Ligue Occitanie de Rugby, première Ligue Française en termes de licenciés, et Société Générale s’associent sur le naming des « Finales Occitanie Jeunes (moins de 16 ans et moins de 19 ans) et Seniors Société Générale de Rugby à 7 ». En lien avec les autres axes de la Banque, et conformément aux actions de cohésion sociale initiées par la Ligue Occitanie, Société Générale a également souhaité parrainer le « rugby adapté » à travers l’organisation de journées dédiées à destination de personnes en situation de handicap, sans oublier le développement du Rugby Féminin, autre axe fort de ce partenariat.

Engagée depuis plus de 20 ans avec certains Ex-Comités Territoriaux absorbés dans le processus de fusion en 2018, Société Générale démontre à nouveau son soutien sans faille pour le Rugby Français et son attachement au Rugby Amateur.

La Ligue Occitanie de Rugby se réjouit déjà de cette collaboration avec son Partenaire Majeur, Société Générale, et lui renouvelle ses plus vifs remerciements.

Alain Doucet, Président de la Ligue Occitanie de Rugby : « Un grand Merci à la Société Générale qui, dans une période difficile, s’engage à nouveau aux côtés de la Ligue. Cette confiance renouvelée, inscrite dans la durée, est un signe fort auquel nous sommes particulièrement sensibles, au vu de la situation actuelle. Nous apprécions aussi le fait que ce partenariat porte sur le rugby à 7 et sur le volet social de nos actions, pour permettre à toutes et à tous d’accéder à la pratique de notre sport et à ses valeurs ! »

Pierre Caillaud, Responsable Sponsoring Société Générale : « Ce renouvellement de partenariat s’inscrit naturellement dans la stratégie de sponsoring de Société Générale et illustre notre volonté de soutenir dans la durée le rugby amateur et le rugby à 7 et ce d’autant plus dans le contexte d’arrêt des compétitions actuelles. Avec la Ligue régionale Occitanie de rugby, nous aurons aussi à cœur de promouvoir la prochaine Coupe du Monde de Rugby dont nous sommes Partenaire Majeur et qui aura lieu en France en 2023. »

La Banque de détail Société Générale en France

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées à ses clients particuliers, professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :

Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une part importante de la richesse nationale ;

Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;

Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2021 (organisé par Viséo Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles. Le succès du site internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes.