Vauvert - La première journée des Prémices du 10 mars est reportée !

La première journée des Prémices du 10 mars est reportée en attendant la décision préfectorale pour la 2e prévue le 17 mars

Avec la Fédération Française de Course Camarguaise, la ville de Vauvert tient à rendre possible l’organisation des Prémices avec public et à déposer pour cela une demande d’expérimentation à la Préfecture.

Objectif : servir de test à la reprise des courses camarguaises, des courses en plein air avec un protocole plus strict et une jauge limitée à 300 spectateurs dans nos arènes qui peuvent en accueillir 3000.

A ce jour, seul le huit clos reste autorisé mais une entrevue est programmée dans les prochains jours entre Roxana Maracineanu, Ministre des sports et Nicolas Triol, président de la Fédération Française de Course Camarguaise pour porter cette expérimentation.

Dans l’attente, Bruno Pascal, adjoint aux festivités qui tient à partager la saison taurine 2021 avec le public en manque de bouvine et la découverte des jeunes talents a préféré reporter à une date ultérieure cette première journée, en espérant que celle du 17 mars avec les manades Nicollin, Félix et Lafisca, qui sera rasetée par l’école de Petite Camargue, puisse avoir lieu.

La ville attend la réponse des autorités en espérant qu’elle soit positive !

Photo d'illustration