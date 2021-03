Gard - Communauté de Communes du Pont du Gard : Les élus se réunissent

Communauté de Communes du Pont du Gard : Les élus se réunissent pour se former et travailler sur les thématiques du territoire

Vendredi 5 mars dernier, les élus de la Communauté de Communes du Pont Du Gard se sont réunis à Pouzilhac afin de bénéficier d’une formation sur la transition écologique, session animée par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Cette formation fait suite à la candidature de la collectivité à l’appel à manifestation d’intérêt « mobelus 2020 » de l’ADEME.

Mettre en œuvre un programme transversal d’actions

Pendant cette demi-journée, les élus de l’intercommunalité se sont penchés sur l’intérêt de mettre en œuvre un programme transversal d’actions de transition écologique et définissent des pistes d’actions sur 4 sujets proposés par l’ADEME : construction et rénovation énergétique, gouvernance et concertation, qualité de l’air et aménagement durable.

Les élus de la Communauté de Communes du Pont Du Gard ont souhaité ouvrir cette formation à leurs homologues de la Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien avec qui la collectivité est en partenariat actif pour la réalisation du plan climat air énergie territoire (PCAET).

Ce sont donc près de 30 élus qui se sont déplacés. Les compétences acquises pourront être mises à profit directement dans les futures décisions.

Une conférence des maires à Fournès

Le 15 février dernier, ce sont les maires et les vice-présidents de la communauté de communes qui étaient réunis à Fournès, en conférence des maires, pour échanger autour de la fiscalité et du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), du projet de territoire et du pacte de gouvernance.

Le projet de territoire fixe les enjeux et les orientations de la politique de la collectivité pour le territoire dans une logique de long terme. Il décline ces derniers par un plan d’actions pour le mandat qui tient compte du contexte et des possibilités de l’intercommunalité.

Face à un environnement institutionnel, économique et social en permanente évolution il doit s’adapter aux réalités locales et aux besoins des habitants. Il sera élaboré en y associant chaque maire et chaque conseil municipal.

Un document de travail relatif au pacte de gouvernance a également été soumis aux élus lors de cette réunion. Le pacte de gouvernance n’est pas obligatoire, mais il est proposé d’en établir un au niveau de le Communauté de Communes du Pont du Gard afin que les relations entre communes et intercommunalité soient clairement précisées : en effet, la communauté de communes reçoit régulièrement de nouvelles compétences transférées par les communes mais les communes restent au cœur de la vie quotidienne des habitants.

L’intercommunalité ne peut donc pas développer des actions sans travailler avec les communes membres, en les associant à l’élaboration des politiques publiques.