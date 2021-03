Cahors - Mes études supérieures, je les fais à Cahors !

Mes études supérieures, je les fais à Cahors !

À Cahors, il existe de nombreuses opportunités de mener des études supérieures. Le territoire offre, en particulier, des possibilités de réaliser plusieurs BTS, des licences, des diplômes nationaux ou d’État et classes préparatoires aux grandes écoles.

La phase de sélection des vœux sur Parcoursup est ouverte jusqu’au 11 mars. Afin d’aider les élèves de terminale dans leurs choix d’orientation et pour une meilleure connaissance des formations, les étudiants peuvent consulter les offres disponibles au sein du Campus

Cahors | Vallée du Lot sur www.cahorsagglo.fr/les-cursus ou sur le nouveau guide étudiant disponible sur le site de Cahors agglo, rubrique Étudiants, au point Info Jeunes aux Docks ou sur http://bit.ly/guide_etudiant_Cahors_2021_2022.

Cahors, c’est pour eux l’opportunité de pouvoir bénéficier d’une équipe pédagogique présente et disponible, un contact humain privilégié, un accompagnement au plus proche de leurs besoins, le tout dans une ville universitaire à taille humaine, leur donnant accès à des

logements à tarif plus abordable que ceux proposés dans les grandes métropoles.

Cette année plus que jamais, mes études supérieures, je les fais à Cahors !

Sur le site de Parcoursup, pour découvrir la liste des formations accessibles, tapez « Cahors » dans le moteur de recherche et consultez le nombre de places disponibles.