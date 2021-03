Occitanie - La Région s'engage à distribuer des protections hygiéniques pour les lycéennes boursières dès le mois de mai

La Région s'engage à distribuer des protections hygiéniques pour les lycéennes boursières dès le mois de mai

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la présidente de la Région Occitanie Carole Delage annonce la distribution de protections hygiéniques jetables, bio et respectueuse des normes sanitaires dans tous les lycées de la Région pour lutter contre la précarité menstruelle des lycéennes.

« L'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité pour la Région. La crise sanitaire et les derniers confinements ont été facteurs de nouvelles inégalités pour les femmes. Dans ce contexte sanitaire et économique, beaucoup de lycéennes se retrouvent aujourd'hui en grande détresse. Après la fourniture de masques et de repas notamment pour aider les plus fragiles, j'ai décidé d'intervenir également pour lutter contre la précarité menstruelle des lycéennes. Ainsi dès le mois de mai, nous distribuerons gratuitement des protections hygiéniques dans tous les lycées de la Région pour venir en aide aux jeunes filles les plus démunies. » a déclaré Carole Delga.

Pour rappel, un tiers des étudiantes et lycéennes peinent à financer leurs protections. La dépense moyenne, pour les protections uniquement, est estimé entre 5 et 10€ par mois, sans compter les autres dépenses (médicaments antidouleurs, achat de vêtements et sous-vêtements) allant jusqu'à plus de 20€ par mois. Mais au-delà d'une question budgétaire, les impacts sur la santé physique, mentale et sur la vie sociale sont conséquents. De ce fait, la précarité menstruelle est un enjeu de société fondamental, lié aux inégalités de genre et aux tabous qui entourent les règles.

Dans ce contexte d'urgence sociale liée à la crise du COVID-19, l'objectif de la Région Occitanie est d'aider les lycéennes boursières et de lutter contre cette précarité en s'engageant sur la fourniture de protections hygiéniques pour les 30 000 lycéennes boursières d'Occitanie (lycées publics et privés). Une enveloppe de plus de 100 000€ sera allouée à cette opération pour des serviettes hygiéniques jetables, bio et respectueuse des normes sanitaires.

En mars, le mois de l'égalité résonne dans les Maisons de Ma Région et Maisons de l'Orientation :

En parallèle, tout au long du mois de mars aura lieu « le mois de l'égalité ». La Région Occitanie, avec Les Maisons de ma Région et les Maisons de l'Orientation organisent 24 évènements sur une diversité de thèmes en faveur de l'égalité femmes-hommes, avec notamment la découverte des métiers, le soutien et l'encouragement à la création d'entreprises par des femmes, des temps d'échange pour prévenir les violences faites aux femmes, la valorisation des femmes auteures, une table ronde sur l'égalité femmes-hommes dans le sport, une présentation des parcours de femmes agricultrices...