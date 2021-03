Agde - Femmes d'exception Portait 2 : Agnès Descamps

4 F E M M E S , 4 P O R T R A I T S , 4 P A R C O U R S

Portait 2 : Agnès Descamps

" Je m'appelle Agnès Descamps, j'ai ouvert mon atelier à Agde en 2014, je suis peintre-sculpteur depuis plus de 30 ans. La représentation du corps et plus particulièrement celui de la femme est le fil conducteur de mon travail. "

Une femme engagée dans le secteur associatif

Une femme sportive

Une femme du secteur culturel

Un parcours féminin choisie par le club

Marquer la journée internationale des droits de la femme sur Agde par la mise à l'honneur de 4 femmes distinguées par un parcours exceptionnel.