Occitanie - Renforcement des opérations de vaccination ce week-end en Occitanie

Renforcement des opérations de vaccination ce week-end en Occitanie

Dans le cadre de la stratégie d’accélération du déploiement de la vaccination présentée par le Premier ministre hier, le directeur général de l’ARS et le préfet de région annoncent un renforcement des opérations de vaccination ce week-end en Occitanie.

Près de 550 000 doses de vaccin ont déjà été administrées en Occitanie. Plus de 30% des personnes âgées de plus de 75 ans et plus de 83% des résidents en EHPAD ont reçu une première injection. La vaccination va protéger en priorité ces personnes les plus vulnérables, du fait de leur âge ou d’un état de santé plus fragile face au virus.

Ces derniers jours, la campagne de vaccination s’est accélérée avec l’implication active des professionnels de santé libéraux. En Occitanie, les médecins traitants avaient déjà réalisé en date d’hier 19 000 vaccinations auprès de leurs patients avec le vaccin AstraZeneca/Oxford, administré au sein des cabinets médicaux.

Ce rôle déterminant va être appuyé très prochainement par celui des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes qui pourront à leur tour procéder à ces vaccinations.

Des rendez-vous supplémentaires pour la vaccination ce week-end.

La disponibilité de nouvelles doses de vaccin permet de renforcer ce week-end ces opérations de vaccination. C’est l’occasion de proposer de nouveaux rendez-vous aux personnes prioritaires. C’est aussi une occasion à saisir pour tous les professionnels de santé qui sont appelés à montrer l’exemple, en se faisant vacciner pour se protéger et pour protéger leurs patients.

Ce week-end, plus de 15 000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford seront administrées dans de nombreux points de vaccination partout dans la région. Dans chaque département, les modalités d’accès à ces rendez-vous de vaccination sont précisées par les Préfectures et les Délégations départementales de l’ARS.

Les personnes qui auront reçu la première dose du vaccin AstraZeneca/Oxford durant ce week-end seront invitées à informer leur médecin traitant et à prévoir un rendez-vous dans 12 semaines pour bénéficier de la deuxième dose de ce vaccin. Cette seconde injection pourra être réalisée par l’un professionnels de santé libéraux désormais autorisés à vacciner (Médecins, pharmaciens, sages-femmes et infirmières).

Ces dispositifs renforcés témoignent à nouveau de la forte mobilisation de tous les professionnels, notamment de santé, qui interviennent quotidiennement ou en renfort exceptionnel ce week-end dans les centres de vaccination, et d’un soutien actif des collectivités territoriales et de leurs élus, aux côtés des services de l’Etat.

A lire aussi :

Occitanie - Vendredi 5 mars 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Hérault - Accélération du déploiement de la vaccinations dans l'Hérault.

Béziers - Les chiffres des hospitalisations Covid-19 sur Béziers au 5 mars 2021 !