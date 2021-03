Occitanie - Vendredi 5 mars 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1369 hospitalisations en cours ce soir (-174) dont 241 en réanimation et soins critiques (-12), et à ce jour 3300 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+62 en 3 jours).

Vaccination - Les professionnels de santé appelés à montrer l’exemple

Actuellement, au plan national, près de 40% des personnels des EHPAD et 30% des personnels des établissements de santé sont vaccinés. C’est un chiffre encourageant, mais qui doit progresser davantage. Le Ministre des solidarités et de la santé vient de s’adresser à chacun de ces professionnels soignants hospitaliers, libéraux et du secteur médico-social pour leur rappeler l’enjeu de cette responsabilité collective.

Jeudi 4 mars, plus de 650 professionnels de santé de notre région Occitanie ont pu poser leurs questions sur la vaccination et échanger directement avec le Pr Alain Fischer. Ce webinaire a permis de répondre aux questions très concrètes de nossoignants.

Ce week-end, plus de 15 000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford seront administrées dans de nombreux points de vaccination partout dans la région. La disponibilité de ces nouvelles doses permet de proposer de nouveaux rendez-vous aux personnes prioritaires. C’est aussi une occasion à saisir pourtousles professionnels de santé qui sont appelés à montrer l’exemple, en se faisant vacciner. Dans chaque département, les modalités d’accès à ces rendez-vous de vaccination sont précisées par les Préfectures et les Délégations départementales de l’ARS.

« Se faire vacciner, quand on est soignant, c'est une question de responsabilité. C'est se protéger soi-même, et c'est aussi protéger ceux que l'on soigne. » Olivier Véran.

527 888 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES

332 237 premières doses injectées