Hérault - Accélération du déploiement de la vaccinations dans l'Hérault.

ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION DANS HÉRAULT

Cette semaine a été marquée par l’accélération du déploiement de la vaccination au niveau national. Depuis le lancement de la campagne vaccinale :

3,2 millions de Français ont été vaccinés, dont 1,8 millions qui ont déjà eu leurs deux doses ;

plus de 80% des résidents EHPAD ont reçu première injection, et 60% ont reçu deux doses et sont désormais protégés.

Le département de l’Hérault contribue à cet effort et renforce son dispositif vaccinal dès ce week-end. Ainsi, en plus des centres de vaccination déjà ouverts le week-end, et des rendez-vous nouvellement ouverts pour la semaine du 8 mars, des créneaux supplémentaires de vaccination (vaccin AstraZeneca) sont proposés pour ce week-end aux personnes de 50 à 74 ans souffrant de comorbidités et au plus de 75 ans dans les sites suivants :

Béziers :

Centre de vaccination COVID-19 de la ville de Béziers

Salle Zinga Zanga – Sapeurs-pompiers de l’Hérault/SDIS34

Traverse de Colombiers

34500 Béziers

Sur rendez-vous : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/beziers/centre-de-vaccination-publiques-de-la-ville-de-beziers

Montpellier :

CHU de Montpellier

Hôpital de la Colombière - Centre de Vaccination Grand Public - Salle de réception

39 Avenue Charles Flahault,

34090 Montpellier

Sur rendez-vous : https://www.doctolib.fr/hopital-public/montpellier/chu-de-montpellier-vaccination-covid

Clinique du Millénaire

Centre de vaccination - Clinique du Millénaire

220 Boulevard Pénélope, 34000 Montpellier

Sur rendez-vous : https://www.doctolib.fr/clinique-privee/montpellier/oc-sante-clinique-du-millenaire-vaccination-covid

Montpellier/Saint-Jean-de-Védas :

Clinique Saint-Jean, Sud de France - Cap Santé

Centre de vaccination

1 Place de l'Europe, 34430 Saint-Jean-de-Védas

Sur rendez-vous : www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/saint-jean-de-vedas/centre-de-vaccination-clinique-saint-jean-sud-de-france-cap-sante-saint-jean-de-vedas

Sète :

Centre de vaccination COVID-19

Salle Georges Brassens

Route de Cayenne, 34200 Sète

Sur rendez-vous : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/sete/centre-de-vaccination-cpts-du-bassin-de-thau

Vailhauquès :

Centre de Vaccination du SDIS34 – Sapeurs-Pompiers de l'Hérault

150 Rue Super Nova 1987, 34570 Vailhauquès

Sur rendez-vous : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/vailhauques/centre-de-vaccination-covid-de-vailhauques