Hérault - Courrier de Madame Calueba au Ministre de l'Intérieur

Ci-joint pour votre information, un courrier envoyé par Madame Calueba au Ministre de l’Intérieur.

Véronique Calueba-Rizzolo

Vice-présídente

Déléguée à la solidarité

Enfance famille

Conseillère Départementale

Conseillère Municipale Sète

Monsieur le Ministre,

Le quartier QPV de l'lle de thau de Sète (Hérault 34 200) est le théâtre d'affrontements violents pour la maîtrise du trafic de stupéfiants.

Un meurtre, des fusillades, la présence de gueüeurs et de deal provoquent une insécurité pour les habitants de ce quartier.

Des opérations de la police et du RAID ont eu lieu et ont permis de stopper ou démanteler momentanément les trafics ma¡s nous connaissons tous la difficulté d'annihiler l'économie souterraíne installée dans un quartier. Des renforts ont été accordés au commissar¡at, renforts que nous appelions de nos væux et que nous souhaitons pérennes.

Je sollicite, par la présente, une reflexion autour de la mise en place d'une Police de Sécurité du Quotidien sur le quartier.

Au-delà des réponses immédiates et nécessaires pour rendre une tranquillité de vie aux habitants, nous devons engager un travail à long terme aux cotés des citoyens, des collectivités et des acteurs institutionnels et associatifs pour la sécurité du quartier.

Selon la réponse du Ministre de I'lntérieur au Sénat ci-après, la PSQ semble être un outil adapté aux besoins urgents de notre cité.

Je reste à votre disposition pour engager une réflexion entre tous les acteurs de terrain et les collectivités ainsi que les représentants de I'Etat autour de cette proposition. Nos concitoyens ont besoin de réponses, d'engagements et d'actions pour retrouver confiance et tranquillité de vie.

Je vous prie de recevoir, monsieur le Ministre, I'assurance de mes respectueuses

et républicaines salutations.

Réponse du Ministère de I'intérieur à une question dtune sénatrice publiée dans le JO Sénat du 12/04/2018 - page 1790

La PSQ a vocation à mieux répondre aux attentes du citoyen notamment en le plaçant au cæur de I'action des forces de sécurité et en visant à apporter des réponses aux problématiques de I'insécurité de proximité, de I'insécurité du quotidien, par un lien plus étroit avec la population et les acteurs locaux et une démarche ancrée dans les réalités locales.

Adaptée aux territoires, la PSQ repose en effet sur des initiatives locales et des stratégies conçues au plus près du terrain.

Des << stratégies locales de sécurité >> seront ainsi élaborées à l'échelle des circonscriptions de sécurité publique et des compagnies de gendarmerie départementale, en lien avec les préfets, les élus et I'ensemble des partenaires concernés. La PSQ, qui va bénéficier des efforts engagés par le Gouvernement pour renforcer les moyens humains et matériels des forces de I'ordre, mais aussi des grands chantiers de modernisation engagés (simplification de la procédure pénale, suppression des tâches indues, etc.), s'applique sur I'ensemble du territoire national.

Là où I'insécurité est la plus forte, où l'économie souterraine et les trafics sont importants, des renforts humains et matériels spécifiques seront par ailleurs concentrés en priorité Sur ces territoires, I'action menée par la police nationale sera renforcée dans une démarche d'approche globale alliant répression, dissuasion et contact avec la population.

Les quartiers de reconquête républicaine bénéficieront du renfort de 15 à 30 policiers par quartier et disposeront en outre de I'appui de forces mobiles, de I'affectation priorisée d'équipernents (véhicules, caméras-piétons, tablettes et smartphones Néo, etc.) et d'un délégué à la cohésion police-population par quartier ciblé.

Ces délégués à la cohésion police-population sont chargés de développer le contact entre la population, les services de police et les acteurs locaux. Ils sont à la fois des intermédiaires entre la population et la police et de véritables acteurs de la prévention de la délinquance.