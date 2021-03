Aimargues - St Mamet fait appel à O² Trafic pour décarbonner ses livraisons régionales

Nouveau venu dans le paysage du transport Occitan, O2 Trafic dépoussière un secteur dont l’impact environnemental n’est plus à démontrer : O² Trafic est l’unique société de transport en France à rouler exclusivement au bio-GNV (ou biométhane), ce carburant obtenu via la méthanisation de déchets organiques.

Fondé il y a tout juste un an par Stephen Lucquedey, O2 Trafic signe aujourd’hui un nouveau partenariat avec St Mamet, la célèbre marque experte du fruit sous tous ses formes, basée à Nîmes. Après Royal Canin, Ecomatelas ou encore Eminence, O² Trafic entend déployer sa flotte de véhicules écologiques à travers la région, tout en offrant un service premium à ses clients.

O² Trafic : l’histoire d’un professionnel du transport militant

Vendredi 13 mars 2020 : Stephen effectue sa première livraison pour Royal Canin. Deux jours plus tard, le premier confinement national est déclenché. Mais il en fallait plus à Stephen Lucquedey pour se décourager.

Cet ancien militaire a fait ses armes en tant que chargé de transport et de logistique. Passionné par ce secteur, il a souhaité poursuivre dans cette voie, mais dans le privé cette fois ; après un BTS Transport et Logistique, Stephen passe 10 ans à peaufiner son projet de création de société de transport, en passant par tous les échelons du métier.

« Je souhaitais créer une société à mon image et dans l‘ère du temps. Il fallait proposer une qualité de service à la hauteur des exigences clients : c’est ainsi qu’est né O2 Trafic, une société de transport bénéfique pour la qualité de l’air et pour l’image de nos clients ! », raconte le jeune entrepreneur.

L’unique société de transport française roulant entièrement au bio- GNV

O2 Trafic propose aujourd’hui différents services de transport : marchandises, location journée, derniers km, inter entrepôts… Il récupère la marchandise chez ses clients et livre en direct pour eux, sans zone tampon de stockage.

Après de nombreux mois passés à développer son projet, Stephen s’est tourné vers le carburant le plus écologique à ce jour : le bio-GNV – aussi appelé biométhane. La chance était de son côté puisque l’usine de production de bio-GNV la plus proche se trouve à Perpignan, et, sur les 7 disponibles en Occitanie, la pompe la plus proche se trouve à tout juste 15 km de son siège. Une aubaine pour un entrepreneur prônant à la fois l’économie circulaire et le local !

Pour pousser plus loin son implication environnementale, O2 Trafic s’investit dans des projets d’agroforesterie avec MyTree

« Je souhaite participer et contribuer à réparer la nature, avoir un lien direct avec elle. MyTree permet cela, en aidant concrètement de petits projets ».

St Mamet réduit son empreinte écologique en Occitanie avec O2 Trafic

La célèbre marque, experte du fruit sous toutes ses formes, dont le siège se situe à Nîmes, a débuté une belle collaboration avec le transporteur écologique qui livre les clients de St Mamet dans plusieurs départements français. Conforme à ses valeurs affichées, St Mamet souhaite, à travers ce partenariat, réduire son empreinte écologique :

« St Mamet est une marque patrimoniale française avec un ancrage local fort, des valeurs authentiques, et des engagements sincères », explique Valérie Sauvêtre, Directrice Marketing de St Mamet. « Un des piliers de notre stratégie RSE vise à réduire notre impact sur l'environnement, notamment, en réduisant notre impact carbone lié au transport. Pour ce faire, nous développons des partenariats avec des entreprises locales comme O2 Trafic pour assurer le transport entre nos différents centres de logistique locaux ».

Bio-GNV ou biométhane, c’est quoi ?

Le Bio-GNV est la version 100% renouvelable du GNV. Le méthane qui le constitue est produit à partir de déchets organiques issus de l'industrie alimentaire, d'exploitations agricoles, d'ordures ménagères ou de boues de stations d'épuration. De plus, le digesta restant dans les cuves de méthanisation est repris par les agriculteurs et épandu dans les champs ce qui en fait un engrais naturel. Véritable vecteur d'économie circulaire et de mobilité durable, la consommation de Bio-GNV permet ainsi une réduction d'environ 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants traditionnels, et de 50 % du bruit.

Témoignage de Jérémie Adjedj, Directeur Général d’Ecomatelas :