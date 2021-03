Hérault - Mobilisation commune entre la CCI Hérault et le Crédit agricole du Languedoc en faveur de la création d'entreprises

Mobilisation commune entre la CCI Hérault et le Crédit agricole du Languedoc en faveur de la création d’entreprises

André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie et Christian Rouchon, Directeur Général du Crédit Agricole du Languedoc ont signé ce mercredi 3 mars 2021 un partenariat autour de leur engagement commun : le développement des entreprises et l’emploi sur leur territoire.

Cette coopération entre le Crédit Agricole du Languedoc et la CCI de l’Hérault, partenaires de longue date, va leur permettre de coordonner leurs actions et leurs communications en faveur de la création et reprise d’entreprises ; qu’il s’agisse de former les porteurs de projets, de les rencontrer et statuer sur leur dossier dans des délais rapides, de suivre la vie de leur projet ... tout ce qui pourra permettre de faciliter le développement économique de notre Région.

La CCI Hérault, par son accompagnement des créateurs d’entreprises, est un des maillons indispensables entre les financeurs et les entreprises.

Les experts en Création-Transmission-Reprise d’entreprises suivent quotidiennement celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

En 2020, malgré la crise, notre département a vu naitre 7700 nouvelles entreprises.

Le Crédit Agricole du Languedoc, acteur incontournable de son territoire, réaffirme son soutien envers les entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs et viticulteurs déjà mis en difficulté par la crise sanitaire. En 2020, cet engagement s’est matérialisé par la mise en place de près d’1 milliard de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) et 27 000 pauses crédits.

En 2021, eu égard au prolongement de la crise sanitaire et aux annonces gouvernementales, le Crédit Agricole du Languedoc et la CCI Hérault restent plus que jamais mobilisés aux côtés de tous les entrepreneurs, de ceux frappés par les restrictions d’activité mais aussi des porteurs de projets, avec la volonté de conserver une politique active d’emploi, d’accompagner l’innovation, de relancer l’économie de leur territoire.

Et ce dernier défi ne peut être relevé que collectivement.

La co-construction demeure donc au centre de toutes leurs réflexions afin d’accompagner au mieux tous les secteurs d’activités qui font la richesse de notre Région.