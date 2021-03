Occitanie - Mardi 2 mars : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS.

Mardi 2 mars : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS.

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1543 hospitalisations en cours ce soir (-25) dont 253 en réanimation et soins critiques (-1), et à ce jour 3238 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+51 en 4 jours).

Moins de cas parmi les personnes les plus âgées

L’évolution du taux d’incidence par tranches d’âge affiche ces dernières semaines une baisse progressive pour les plus âgés. C’est une période qui coïncide avec le démarrage de la vaccination vers nos ainés en priorité. En Occitanie, 83,6% des résidents en EHPAD et 28,5% des plus de 75 ans ont déjà bénéficié d’une première injection du vaccin.