Haute-Garonne - Prix Export Marco Polo 2021 - Appel à candidature pour les PME-PMI d'Occitanie

Prix Export Marco Polo 2021 - Appel à candidature pour les PME-PMI d’Occitanie

Date limite de dépôt de dossier : 5 mars 2021

Organisé chaque année depuis 1998 par les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) d’Occitanie, avec le soutien pour cette édition 2021 de la Banque Populaire Occitane et d’Air France, le prix « Export Marco Polo » réunit un binôme entreprise-étudiant, sélectionné sur concours, autour de la réalisation d’une mission export à l’étranger. Il s’agit d’une opportunité unique de rencontres entre les professionnels développant leurs activités sur les marchés étrangers et les étudiant.e.s souhaitant donner une dimension internationale à leur carrière. Les PME-PMI implantées en Occitanie qui se développent à l’international ou ouvrent de nouveaux marchés et qui souhaitent confier une mission export à un.e étudiant.e qualifié.e ont jusqu’au 5 mars 2021 pour déposer leur dossier de candidature auprès du Comité CCE Occitanie.

En quoi consiste la mission pour le binôme entreprise-étudiant ?

Après la préparation en amont de la mission par le binôme entreprise-étudiant et l’analyse précise du marché visé (1 à 2 mois), l'étudiant.e effectue une mission dans un pays où l'entreprise souhaite s'implanter ou accroître sa présence.

Une fois sur place, pour une durée de 2 à 4 mois, l'étudiant.e représente l'entreprise, réalise sa mission de prospection, rencontre des partenaires locaux et établit un rapport sur les opportunités repérées sur place pour l'entreprise partenaire. La mission est compatible avec une Convention de Stage dans le cadre des critères fixés par sa formation.

Tout au long de la mission, le binôme étudiant-entreprise bénéficie de l’appui du réseau des CCE de la France : présidents, cadres dirigeants d’entreprise, experts établis à l’étranger pour aider à la réalisation de la mission. Une opportunité d’accélération de croissance pour l’entreprise qui accède ainsi à un réseau professionnel large, performant et multisectoriel.

Le prix Marco Polo 2021

Les prix Marco Polo sont rendus possible grâce aux sponsors : La Banque Populaire Occitane apporte une dotation en faveur de l’entreprise lauréate afin de rémunérer l’étudiant.e durant son stage et de financer ses frais de mission export. Le billet d’avion de l’étudiant.e est financé par Air France.

Ce prix Marco Polo 2021 sera remis officiellement en fin d’année lors d’une cérémonie organisée par les CCE Occitanie. A cette occasion, les binômes lauréats viendront témoigner et présenter leur mission devant les CCE d’Occitanie, les sponsors, des chefs d’entreprises de la Région ainsi que des membres des institutions Occitanes.

Depuis sa création en 1998, le Prix Export Marco Polo a distingué 70 lauréats (avec une moyenne de 2 entreprises par an) ayant exploré 30 pays grâce au travail des étudiants, en mobilisant un budget moyen de 15K€ par mission (cofinancement entreprise, CCE et mentors).

Renseignements et dossier de candidature entreprises à retirer auprès du Comité Marco Polo et à rendre avant le 5 mars 2021 : prixexportmarcopolo@gmail.com // Marie-Hélène PENNER : 06 15 87 91 92

A propos des Conseillers du Commerce Extérieur (CCE)

LES CCE constituent un réseau exemplaire de 4 500 femmes et hommes chefs d’entreprises et experts de l’international au service du développement de la France depuis plus de 120 ans. Choisis pour leur compétence et leur expérience aux côtés de l'équipe de France de l'export et au service du développement de la présence économique française dans le monde, les CCE sont présents dans toutes les régions françaises (dont environ 80 en Occitanie) et dans plus de 150 pays à l’étranger. Les Conseillers sont nommés par le Premier Ministre, par décret, pour des mandats de 3 ans renouvelables. Leurs missions couvrent 4 volets : conseil aux pouvoirs publics, appui aux entreprises, formation des jeunes à l’international et promotion de l’attractivité de la France.