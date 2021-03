Carcassonne - Mars Bleu - Le mois consacré au dépistage organisé du cancer colorectal.

MARS BLEU 2021 : Mois consacré au dépistage organisé du cancer colorectal

La Ville de Carcassonne soutient encore et toujours le Centre de Coordination Occitanie dans son action de sensibilisation et d’information en faveur du dépistage du cancer colorectal.

À partir du lundi 1er mars 2020 en fin de journée et durant tout le mois, la façade du Musée des beaux-arts, la place Carnot et l’éclairage du square André Chénier se teinteront de bleu pour sensibiliser et rappeler à tous les carcassonnais mais aussi à tous ceux qui traversent notre ville que se faire dépister est important et que le dépistage organisé du cancer colorectal est une opportunité qui leur est offerte.