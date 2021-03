Montpellier - Nombre record de remboursements de frais d'inscription à l'université Paul Valéry pour les étudiants précaires

Nombre record de remboursements de frais d’inscription à l’université Paul Valéry pour les étudiants précaires

Ce lundi 01 mars s'est tenue la commission d'exonération des frais d'inscription de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Après une réunion de plus de 3h pendant laquelle l'élu du SCUM s'est démené pour faire rembourser un maximum d'étudiantes et d'étudiants précaires, ce sont 129 étudiantes et étudiants qui ont été remboursés de leurs frais d'inscription pour l'année 2020-2021, sur 172 demandes traitées (10 dossiers étaient incomplets ou déjà remboursés). Au total depuis septembre, ce sont 156 exonérations qui ont été attribuées.

Il s'agit ici d'un véritable record, qui témoigne, à la suite du dépôt par le SCUM de 182 demandes de remboursement le 30 novembre, d'une précarisation accrue des étudiantes et étudiants. Un e-mail sera envoyé à chacun par l'université afin de faire part de la décision de la commission.

Le SCUM propose un mécanisme supplémentaire de remboursement des frais d'inscription.

Ces exonérations de frais d'inscription se font dans le cadre de la commission d'exonération crée par le SCUM en 2017. Elle est règlementée par le code de l'éducation, qui autorise les remboursements sur critères sociaux dans la limite de 10 % des étudiants non-boursiers.

Or, depuis la mise en place par le gouvernement de l'augmentation des frais d'inscription imposés aux étudiants étrangers extra-communautaires (2770€ en Licence et 3770€ en Master), l'exonération de ces étudiants décidée par la présidence de l'université suite à notre mobilisation victorieuse de l'année 2019 se fait aussi dans cette jauge des 10%. Ainsi, cette année, l'augmentation massive des demandes d'exonération, approchant dangereusement le plafond des 10%, a failli contraindre l'université à arbitrer entre ces deux publics en matière d'exonération. Cette perspective de mise en concurrence d'étudiants précaires entre eux et sur la base de leur nationalité, que nous avions déjà évoqué en 2019 est intolérable.

C'est pour cette raison que les élus du SCUM ont proposé, au dernier Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU), de mettre en place un mécanisme financier utilisant les fonds issus de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus) dans le cas où il y aurait un besoin d'exonération supérieure au plafond imposé par le gouvernement.

Nous demandons à la présidence de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 de se saisir de cette proposition afin de la mettre en œuvre, et de pallier ainsi à la politique antisociale et xénophobe du gouvernement en matière de frais d'inscription.