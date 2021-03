Pyrénées-Orientales - Une alternative démocratique, sociale et écologique pour des Pyrénées-Orientales populaires

La Gauche Démocratique et Sociale et La France Insoumise pour une alternative démocratique, sociale et écologique pour des Pyrénées-Orientales populaires.

La Gauche Démocratique et Sociale (GDS) a décidé de participer à la construction d'une liste commune avec La France Insoumise (LFI) pour les élections régionales en Occitanie. La France Insoumise avait lancé en septembre dernier un appel pour une Fédération populaire dans la région Occitanie qu’il est toujours possible de signer (www.occitaniepopulaire.fr ).

Pour les élections départementales, il y aura dans les Pyrénées-Orientales une déclinaison de ce projet commun visant à faire émerger une alternative. Elle s’articulera autour de trois urgences que les majorités sortantes tant départementales et régionales n’ont pas suffisamment prises en compte afin de surmonter l’ampleur des crises affectant durement les populations.

Face à l’urgence sociale et dans un département rongé par la pauvreté et la précarité, il est vital de mettre en place au plus vite un bouclier social et sanitaire. Face à l’urgence écologique et dans un département disposant en la matière d’atouts considérables mal valorisés, il est indispensable de lancer la nécessaire bifurcation écologique. Face à l’urgence démocratique et dans un département gangrené par le clientélisme, il est primordial de procéder à la rénovation démocratique au service de l’intérêt général.

GDS et LFI œuvreront donc à l’émergence d’une réelle alternative populaire dont les Pyrénées-Orientales éprouvent plus que jamais l’impérieuse nécessité.