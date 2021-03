Montauban - Palmarès Le Figaro 2021 : Montauban dans le top des villes où il fait bon vivre !

Palmarès Le Figaro 2021 : Montauban dans le top des villes où il fait bon vivre !

Pour la deuxième édition de ce classement des "villes où l'on vit heureux en famille", Montauban progresse pour atteindre la 6e place parmi la soixantaine de villes passées au crible.

Notre cité d'Ingres obtient ainsi la note moyenne de 15.44, basée sur des critères variés : démographie, emploi, éducation, culture et loisirs, cadre de vie et sécurité, climat et environnement, immobilier, transports et santé.