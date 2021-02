Europe - Covid 19 : les moyens d'accroître le déploiement des vaccins débattus avec les PDG des entreprises pharmaceutiques

Lors d'une audition jeudi, les députés ont demandé des clarifications sur les livraisons de vaccins et ont insisté pour que les sociétés pharmaceutiques honorent leurs contrats.

Les députés ont interrogé les PDG et les représentants des principales sociétés pharmaceutiques, notamment AstraZeneca, Moderna, CureVac, Novavax, Pfizer et Sanofi, sur la manière de lever les obstacles à une commercialisation, une fabrication et une distribution plus rapides des vaccins.

Pendant le débat, les députés ont posé des questions sur les transferts de technologie au niveau mondial, le partage des brevets et la manière dont l'industrie a l’intention de mettre à jour les vaccins afin de suivre les nouveaux variants. Par ailleurs, ils ont interrogé les PDG sur la façon dont l'Agence européenne des médicaments pourrait accélérer l'approbation de mise sur le marché au niveau européen. Certains députés ont demandé si une interdiction européenne des exportations de vaccins aiderait l'Europe par rapport aux autres pays qui ont introduit des interdictions d'exportation. Les représentants de l'industrie ont souligné le défi que représente le renforcement des capacités de production pour des produits entièrement nouveaux et complexes, ainsi que la nature internationale des chaînes d'approvisionnement.

"C'était une première mondiale: des PDG des principaux fabricants de vaccins devant des représentants élus. C'est positif pour la transparence et pour la démocratie. Il est essentiel de vérifier régulièrement la responsabilité et les engagements pris. De plus, la course à la production de vaccins s'intensifie et nous nous préparons à utiliser tous les outils disponibles pour la soutenir. C'était le but de cette audition", a déclaré Pascal Canfin (Renew Europe, FR), président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. "Le Parlement européen jouera pleinement son rôle pour gagner la bataille du déploiement des vaccins. Le groupe de contact créé par le Parlement et la Commission renforcera encore notre rôle", a-t-il ajouté.

"Le défi d'aujourd'hui, c’est de savoir comment fabriquer des produits extrêmement complexes à une échelle sans précédent. C'est un défi industriel", a affirmé Cristian Bușoi (PPE, RO), président de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. "Cette audition était un exercice de responsabilité démocratique. Nous voulions savoir où se situent les goulets d'étranglement de la production et avoir une image claire des engagements et des obligations de l'industrie. Mais nous voulons aussi aider l'industrie à livrer les doses, car notre priorité, c’est de faire vacciner", a-t-il expliqué.

Contexte

Le développement et la distribution de vaccins efficaces et sûrs contre le COVID-19 représentent la réponse la plus efficace à la pandémie et se trouvent au cœur de la stratégie de relance de l'UE. Au vu de l'importance d'accroître la production et l'accès aux vaccins, cette audition avait pour but d’établir les faits et de trouver des solutions pour améliorer le déploiement des vaccins contre le COVID-19 en Europe.

Un autre objectif était de tenir un débat ouvert avec les PDG de l'industrie pharmaceutique, la Commission et d'autres parties prenantes sur la manière de surmonter les obstacles à une commercialisation, une fabrication et une distribution plus rapides et à un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19.

Illustration https://pixabay.com/photos/vaccine-cure-medicine-virus-5897391/