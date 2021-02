France - Covid - 20 départements placés sous surveillance renforcée !

Jean Castex tient une nouvelle conférence de presse ce jeudi 25 février 2021 pour faire le point sur la lutte contre la pandémie de Covid-19.

20 départements placés sous surveillance renforcée

Les départements concernés recouvrent toute l’Ile-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, une grande partie des Hauts-de-France, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle ou encore l’Eure-et-Loir. " Si la situation est amenée à se dégrader [...] nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars" annonce Jean Castex, Premier Ministre.

"Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée ces derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n’avions plus atteint depuis novembre dernier (...) J’ai demandé aux préfets des départements concernés d’engager des concertations avec les élus en vue (...) d’envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque", Le variant anglais représente à peu près la moitié des cas positifs, précise Jean Castex, Premier ministre.

La vaccination pour les plus de 65 ans sera ouverte à partir de début avril.

D’ici fin mars, les deux tiers des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées et nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans.