Perpignan - Non, Le couvre-feu à 18h n'est pas la solution !

Non, Le couvre-feu à 18h n’est pas la solution !

Alors que depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement s’entête à affirmer qu’il est le seul à avoir le sens des responsabilités, une étude scientifique menée par le laboratoire de virologie du CHU de Toulouse montre que la mise en place du couvre-feu à 18 heures n’a pas ralenti l’épidémie sur l’ensemble de l’agglomération.

Le gouvernement ne peut désormais plus continuer à mépriser tous ceux qui, de plus en plus nombreux, l’appellent à adapter la vie des français à la présence du COVID 19.

Si des mesures sanitaires cohérentes doivent être prises allant d’une campagne de vaccination véritablement efficace à un comportement quotidien responsable le gouvernement doit aussi prendre les décisions nécessaires pour que la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle puissent reprendre.

Au lieu de continuer à paralyser le pays, à mettre la France sous cloche par des mesures contestables du point de vue scientifique, j’appelle donc le gouvernement à mettre fin au couvre-feu généralisé à 18 heures et à répondre à la crise par des mesures pertinentes et correspondant à la réalité de nos territoires, avec, pour objectif premier, de permettre à nos compatriotes de vivre par-delà cette crise sanitaire.