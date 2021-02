Occitanie - Bélesta - Il avait tout gagné avec l'A.S.Bélesta : Jacques Naudi nous a quitté…

Bélesta… Il avait tout gagné avec l’A.S.Bélesta … Jacques Naudi nous a quitté…

Jacques Naudi a été un ailier «puncheur » … de ceux dont les déboulés le long des lignes de touche faisaient lever le millier régulier de spectateurs qui assistaient aux matches au Stade dit de Belot à Bélesta (le village en comptait 1300).

Vainqueur du Championnat Régional - série 4 puis de la Coupe des Pyrénées bien des clubs d’abord en « nationale » avaient frappés à sa porte… en vain.

Lavelanet en 2 ième division d’alors puis Laroque d’Olmes qui venait d’accéder à la d3 le « signent » puis il reviendra à Bélesta ,son club de cœur, ou son fils évoluant à l’école de rugby de Bélesta/Haute Vallée de l’Hers il donnera un coup de main durant une décennie.

C’est avec beaucoup d’émotion que le « mundillo rugby » et les anciens du club de la Haute Vallée de l’Hers et du village ont appris son départ.

Tous et toutes adressent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches.

Légende : Jacques Naudi à droite sur la photo avec les benjamins de l’ASB et en bas à gauche avec l’équipe championne des Pyrénées de série 4 ; devant la fontaine, place de la mairie et avec les deux trophées qu’il a remporté. 2 ieme bas gauche Coupe des pyrénées