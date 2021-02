Gard - La Coopération Agricole Occitanie solidaire des agriculteurs sinistrés du Gard

La Coopération Agricole Occitanie solidaire des agriculteurs sinistrés du Gard

Anthony BAFOIL, Président du Comité Territorial du Gard - Vignerons Coopérateurs Occitanie et Trésorier de l’Association Gardoise des Agriculteurs Sinistrés, était ce jeudi à Mandagout pour la livraison du matériel acheté par CUMA30 pour effectuer les travaux de reconstruction suite aux inondations de septembre dernier. Comme à chaque fois que le monde agricole subit des dommages aux conséquences économiques et sociales importantes, La Coopération Agricole Occitanie est solidaire des sinistrés et leur apporte soutien et accompagnement.

L'Association Gardoise des Agriculteurs Sinistrés a été créée pour collecter des fonds et organiser la solidarité entre agriculteurs. L’ensemble des OPA se sont mobilisés pour accompagner et soutenir au mieux les sinistrés.

Grace à la mobilisation de tous, CUMA30 a pu investir dans du matériel nécessaire à la réhabilitation des parcelles. Cet achat, d’un montant total de 154 850 € HT, a été possible grâce à une subvention exceptionnelle de 80% de la La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, complétée par 20% d’auto-financement provenant de l’Association.Une mini pelle avec godet malaxeur, un tracteur avec chargeur et une remorque, indispensables aux nombreux chantiers de reconstruction, ont été inaugurés le jeudi 18 février à Mandagout chez Gaëtan Reilhan, en présence d’Aurélie Génolher de la La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, de Jean-Louis Portal Président de CUMA30 et des représentants des membres de l’Association. Magali Saumade, Présidente de l’Association gardoise des agriculteurs sinistrés et Présidente de la

Chambre d'agriculture du Gard, a remercié l’ensemble des OPA qui participent à cette association et les donateurs : Groupama , Crédit Agricole Languedoc, MSA, Chambres d’Agriculture de l’Aude, Chambres d’Agriculture du Gard, La Coopération Agricole Occitanie, SAFER Occitanie, Mas des Agriculteurs, BRL, FDSEA30, Jeunes Agriculteurs, Vignerons Indépendants, Lycée agricole de Meynes, Les Chambres d’Agriculture de l’Hérault, de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées ; Association sportive auto, CCAS Canaules et Argentière, Conservatoire d’Espaces Naturels, Axel Allais, CIRAD, Marcel Laurent.