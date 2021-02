Occitanie - Booster la croissance des entreprises de l'ESS en Occitanie avec le dispositif Alter'Venture

Un accélérateur pas comme les autres qui mise sur une « croissance maîtrisée »

Lancé en avril 2019 sur le territoire Occitanie Pyrénées, Alter’Venture est le premier accélérateur régional destiné aux sociétés coopératives et aux entreprises de l’ESS. Il a pour but de préparer, dans les meilleures conditions, la croissance d’une entreprise ; seulement, à la différence des accélérateurs classiques, il a une vocation « d’intérêt général ». Les entreprises accompagnées ont un impact positif sur leur territoire, c’est leur raison d’être, leur finalité. L’accélérateur vise avant tout la croissance de cet impact. Le développement économique, mesuré avec des outils conventionnelscomme le chiffre d’affaires, est un moyen au service de cette finalité. C’est également pour cette raison que tout est fait pour sécuriser au maximum les trajectoires de croissance des entreprises.

Forte de son expérience d’accompagnement, l’Union Régionale des Scop Occitanie Pyrénées met en œuvre, sur son territoire, Alter’Venture, entourée et soutenue financièrement par la Région OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée, la Banque des Territoires, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon et la Confédération Générale des Scop. « Dans l’ESS, le modèle est différent avec des problématiques spécifiques ; nous apportons ainsi notre expertise et notre ingénierie sur ce dispositif innovant » garantit Cyrille ROCHER, directeur de l’Union Régionale.

Une pédagogie plurielle fondée sur l’expertise et l’expérience

Le programme a été calibré sur une durée relativement courte (8 mois), découpé en trois séquences : diagnostic, stratégie et financement, et mobilise les chefs d’entreprise uniquement sur 10 jours de travail en présentiel. L’ingénierie du programme, quant à elle, a été pensée pour combiner accompagnement d’expertise et travail entre pairs ; elle conjugue : des ateliers et des journées collectives - une plateforme d’expertise - le parrainage par un mentor expérimenté - la mission d’un consultant sur un domaine choisi - des préparations au pitch - des rendez-vous réguliers avec un accompagnateur dédié.

Ces séquences ont pour but d’être les plus opérationnelles possibles, afin d’optimiser le temps consacré par les équipes dirigeantes.

Déjà deux promotions et bientôt une troisième

Près de deux ans après le lancement de ce dispositif, Alter’Venture et ses partenaires ont déjà permis à 4 entreprises de se développer et les 7 structures de la seconde promotion arrivent en fin de parcours. Parmi elles, les enjeux sont de taille: structuration et financement de la croissance, nouvelle organisation, validation d’un choix stratégique, développement territorial ou encore repositionnement... Le lancement de la 3ème promotion est prévu pour l’été 2021.