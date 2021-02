Hérault - Alerte météo : Pluies abondantes, vents forts et risque de submersion littorale

ALERTE METEO : PLUIES ABONDANTES, VENTS FORTS, ET RISQUE DE SUBMERSION LITTORALE

Météo France a placé ce dimanche à 16h, le département en vigilance jaune pour pluie-inondation, vagues submersion, crues

Une franche dégradation se met en place actuellement sur l’Hérault. Des vents forts se font déjà ressentir ce dimanche et de fortes précipitations sont attendues dans les prochaines 36h avec des cumuls pouvant atteindre 150 à 200 mm sur les Cévennes héraultaises

Sur les plaines proches du littoral, les précipitations seront nettement moins importantes, avec des cumuls qui ne devraient pas excéder les 30 à 50 mm.

Parallèlement à cet épisode de pluies, un épisode durable de fort vent d'autan concerne jusqu'à lundi notre département, avec des rafales de 80 à 100 km/h, et ponctuellement plus de 100 km. Près du littoral, le vent Marin souffle très fort et peut provoquer quelques submersions littorales

C'est seulement en début de matinée de mardi, que les pluies perdront en intensité avant de disparaître

Soyez prudent et respectez les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse