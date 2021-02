Bessan - Les photographes amateurs des couleurs de l'automne à l'honneur

Les photographes amateurs des couleurs de l’automne à l’honneur

A Bessan, les couleurs de l’automne se sont racontées en images. Dans le cadre des activités du pôle « cadre de vie » de la municipalité, un concours a été organisé à l’initiative d’Annie Laguna, conseillère municipale. Il était ouvert à tous les photographes amateurs de tous les âges, photographes de la localité ou d’ailleurs.

Le thème choisi était l’automne dans toute sa splendeur avec ses vignes, feuilles, brume, bords de l’Hérault… Une seule condition que les photos aient été prises à Bessan bien évidemment, seul impératif de ce sympathique challenge. En raison du contexte sanitaire, la remise des prix a eu lieu récemment à la salle des fêtes, dans le respect des règles sanitaires.

Autour du maire, Stéphane Pépin-Bonet et des élues Annie Laguna et Marie-Laure Lledos, les présents ont été remis aux vainqueurs et participants. Tous n’avaient pas pu faire le déplacement, mais il se devait de les récompenser dont les trois premiers :

Jean-Claude Ragaru, Thierry Guittet et Jean Corzo.

Un nouveau concours aura lieu, certainement cet été, autour de nos traditions et de notre terroir.

