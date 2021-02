Occitanie - Vendredi 19 février : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Vendredi 19 février : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1656 hospitalisations en cours ce soir (-55) dont 276 en réanimation et soins critiques (-1), et à ce jour 3084 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+54 en 3 jours).

Virus Varriants

Détecter plus vite pour réagir immédiatement

Face à la démultiplication rapide de variants du virus, la très grande majorité des tests positifs sont désormais passés en criblage ou en séquençage, ce qui permet de mesurer au jour le jour le nombre et la part des différentes variantes dans l’épidémie. Au plan national, 37% des cas positifs criblés correspondent au variant britannique, et 5% correspondent aux variants sud-africain et brésilien.

Ces différents variants sont aujourd’hui détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec de fortes disparités entre territoires. La région Occitanie se situe globalement dans la moyenne nationale pour ce qui concerne la présence du variant britannique, mais les cas de variants sud-africain ou brésilien sont plus limités à ce stade (environ 2% en moyenne).

Cette mesure fine et quotidienne par le criblage et le séquençage des tests positifs permet de renforcer plus rapidement les différentes mesures qui visent à limiter les contaminations locales. Ce ciblage précis a ainsi permis d’engager très rapidement des actions de dépistage de proximité dans le sud de la Haute-Garonne ou dans certaines communes du Lot ces derniers jours.

Cette vigilance et la réactivité de l’action, territoire par territoire, sont essentiels pour lutter contre le virus etses variants, là où il progressent le plus.