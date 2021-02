Perpignan - La ville expose les artistes locaux dans : l'Art prend l'Air !

l’ Art prend l’ aiR LA VILLE DE PERPIGNAN EXPOSE LES ARTISTES LOCAUX

LOUIS ALIOT, MAIRE DE PERPIGNAN, OUVRE LA VILLE AUX ARTISTES ET LANCE L’OPÉRATION « L’ART PREND L’AIR ».

Cette opération s’adresse aux artistes locaux qui ne peuvent plus exposer depuis presque un an en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. Plus que jamais, la Ville soutient le monde culturel ! Ainsi, à compter de ce mercredi 17 février 2021, les patios de l’hôtel de Ville et de l’hôtel Pams accueillent respectivement les expositions des artistes Corinne Izquierdo (aquarelles) & Hervé Abel (sculptures). Dans les rues, la parole est donnée aux street-artists. Ces derniers vont pouvoir créer des œuvres sur des panneaux d’exposition prévus à cet effet, installés le long du quai Vauban, des places Arago, Rigaud et de la République. Perpignanais et visiteurs auront ainsi le plaisir de (re)découvrir le talent des graffeurs SEKOS, ONE CHEATZ, MUSA, BEN CAILLOUS, ASTUS2, PROOZ, DIIPS, VISSOU et CENI. ÉVÉNEMENT vendredi19 février 2021

Boris Normand, peintre performer, va réaliser une œuvre au couvent des Minimes en l’espace de quelques minutes. Une réelle performance qui sera filmée et exposée par la suite dans le patio de l’hôtel de Ville.

