Monde - Covid 19 - Enfin une bonne nouvelle !

2,7 millions !

Enfin une bonne nouvelle ! Selon l’OMS, le nombre de nouvelles contaminations Covid la semaine dernière s’est élevé à 2,7 millions.

Il a chuté de 20 % en Afrique et dans le Pacifique occidental, de 18 % en Europe, de 16 % sur le continent américain et de 13 % en Asie du Sud-Est. De plus, le nombre de nouveaux décès signalés a diminué de 10 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 81 000.