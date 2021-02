Mende - La résidence de création artistique se tient cette semaine à l'Espace des Anges.

Après avoir accueilli le duo Bocage la semaine dernière pour leur création: Pastoral Kino, le service culture de la ville de Mende continue son soutien aux équipes artistiques et accompagne la compagnie mendoise Un, deux, trois... Soleils ! pour travailler son projet L’Enfant Sauvage, toujours à l’Espace des Anges, du 15 au 20 février 2021.

A partir du texte poignant de Céline Delbecq, La Compagnie Un, deux, trois... Soleils ! souhaite venir interroger nos postures d’adultes face à l’enfance en danger et les mécanismes outranciers de certaines prises en charge. Le spectacle L’enfant sauvage parlera aussi de solitude, de non-reconnaissance et d’humanité.

Cette nouvelle création dédiée au tout public dès 8 ans, poursuit le travail entrepris par la Compagnie, autour de l’enfance, au travers des créations antérieures et des ateliers de pratique artistique.

Dans l’attente d’une réouverture des salles de spectacle, la rencontre du Jeudi 18 février à 18h sera réservée encore une fois à un public professionnel.

La Compagnie Un, deux, trois... Soleils ! a vu le jour en 2002 sur l’initiative de son directeur artistique Serge Lacan. Basée en Lozère, la compagnie de théâtre et de clown crée et produit des spectacles, anime des événements et effectue aussi un travail de formation et de sensibilisation à la pratique théâtrale et au clown avec différents publics.