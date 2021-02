Clermont-l'Hérault - Votez pour le projet du club Meng Diao !

Rayonnant d'une dimension de qualité ! Un moment de partage et d’émerveillement !

Née de la passion de la culture chinoise, cette compagnie a pour vocation le partage de moments forts et uniques, grâce à de jeunes danseurs et des percussionnistes, déguisés de la tête aux pieds, portant des costumes de lions et de dragons, qui, au rythme des tambours, des gongs et des cymbales, accomplissent des danses, destinées à faire fuir les mauvais esprits et apporter bonheur, chance et prospérité lors de fêtes ou de cérémonies.

Véritables passionnés de la culture chinoise, nous avons au fil des années développé diverses disciplines martiales, qu’elles soient internes, externes ou même énergétiques, et nous poursuivons en ce sens afin de développer un éventail toujours plus étoffé dans le but de séduire les citoyens du département, et de leur apporter des disciplines qu’ils recherchent pour eux et pour leurs enfants.

Aujourd’hui, nous nous mobilisons pour porter haut un projet rayonnant, d’une dimension de qualité afin de réaliser ensemble, j’entends par là avec les jeunes enfants, les ados, les adultes, du club et de la ville, un spectacle vivant, pour offrir un moment de partage et d’émerveillement inédit ici. Cela en développant une compagnie, une troupe, qui aura pour vocation le partage de moments forts et uniques sous forme de spectacles, de spectacles de rue, avec des pratiquants, déguisés de la tête aux pieds, portant des costumes de lions et de dragons, qui, au rythme de l’orchestre de la troupe avec les tambours, les gongs et les cymbales, accomplissent des danses, qui selon la légende chinoise, éloignent les démons et apportent chance, bonheur et prospérité.

La parade de ces danses est un des divertissements chinois qui fait rayonner un engouement certain au sein des festivités en apportant une ambiance de caractère. De nos jours, le lion et le dragon sont devenus des symboles de la culture chinoise et sont utilisés en France dans les grandes villes lors de diverses manifestations (inaugurations, fêtes du nouvel an, naissances, mariages, anniversaires, soirées, congrès, festivals, spectacles de rue...).

Imaginez donc ce projet inédit dans toute la région s’implantant sur le département avec l’objectif d’impliquer les habitants dans le fonctionnement même pour que chaque individu puisse trouver sa place au sein du projet en y apportant ses propres compétences.

C’est dans cet esprit que l’équipe pédagogique de la compagnie va transmettre aux jeunes scénographes des outils, une méthode et un esprit critique qui leur permettront de donner la conviction et l’engagement nécessaires à l'aboutissement du projet.

Pour obtenir le financement nécessaire à la réalisation, nous avons postulé auprès de la Région Occitanie dans le cadre du budget participatif des solutions pour la culture et 137 autres propositions citoyennes ont été formulées dans le cadre du budget participatif «Culture». L’ensemble de ces propositions a fait l’objet d’un examen de la part des services de la région, afin de vérifier le respect des critères d’éligibilité, et nous avons été informés que notre projet a été retenu pour la phase de vote citoyen, qui a lieu du 12 février au 16 mars 2021. Cette votation se déroule directement sur le site participatif La Région Citoyenne et est ouverte à tout citoyen d’Occitanie âgé de 15 ans ou plus. L’objectif de ce vote numérique est d’associer tous les citoyens à la sélection des propositions et in fine, à la décision d’attribution des aides régionales.

Nous représentons le seul et unique projet du Cœur d’Hérault, et avons besoin du soutien de tous pour VOTER et communiquer de manière efficace autour du projet afin de le promouvoir comme il le mérite.

Les publics concernés et ciblés sont les enfants scolarisés dans les écoles, les collèges, les lycées ou en cursus universitaire (dont REP, CLIS, etc), les centres de loisirs, missions locales, associations, réseaux. Les apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, les centres sociaux et EVS (espaces de vie sociale)...

Pour avoir toutes les infos et voter : c'est ici

Découvrir la magie en vidéo :

https://youtu.be/SUXD8iDYwRE

https://youtu.be/iwQp2ESrIkI