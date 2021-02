Toulouse - Festival de Guitare d'Aucamville et du Nord Toulousain 2021

Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain fêtera ses 29 ans cette année, dans les 7 communes partenaires : Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac sur Garonne, Launaguet et Toulouse-Lalande et s’invite chez vous du 11 au 21 mars 2021.

Malgré nos espoirs et notre volonté d’ajustement nous ne serons pas en mesure d’assurer le format habituel du festival : vous accueillir dans nos salles. Alors nous imaginons des formes plus adaptées au contexte sanitaire actuel. Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux artistes programmés de se produire et vous apporter un peu de leur magie par divers biais.

Découvrez nos rendez-vous musicaux avec des artistes locaux dont Mama Godillot, notre centre artistique virtuel accessible depuis notre site internet : www.guitareaucamville.com, sur lequel vous pourrez assister aux coulisses d’un enregistrement d’album, une exposition de photos ou encore à la visite d’un atelier de luthier.

Le vendredi 19 mars, à 19h, assistez au concert en live-stream du groupe RP Quartet depuis le salon de la chanteuse Lou Tavano (remarquée lors des Victoires du Jazz 2020), diffusé sur notre page Facebook et notre chaîne Youtube.

Retrouvez toutes les informations en temps réel sur www.guitareaucamville.com

Nous espérons que nos propositions artistiques attiseront votre curiosité et que nos actions vous donneront l’occasion de vous évader, même si cela doit être derrière un écran.

Certains de nos concerts sont reportés à l’été 2021, avec l’envie de revivre des concerts live à vos côtés !